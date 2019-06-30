الان يمكنك متابعة نتيجة دبلوم زراعي 2019، عن طريق رابط نتائج الدبلومات الفنية 2019 وذلك برقم الجلوس، فهذه الفتره النتيجة هي ما يشغل بال طلاب دبلوم الفني الزراعي وذلك في كافة الأقسام الزراعية الفنية، بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر، والأن سنستكمل معكم اليوم نتيجة الدبلومات الفنية بالدور الأول وذبك في العام الدراسي 2019/2018، والنتيجة شامله النظامين الثلث سنوات والخمس سنوات وذلك في جميع الشعب المهنية، حيث تحرص الوزارة بالاهتمام بالتعليم الزراعي التقني، وتعمل على الارتقاء والتطوير الشامل من أجل أغلب المدارس الزراعية التي تنتشر على مستوى الجمهورية وذلك على حسب الذي يتوافق مع متطلبات سوق العمل الخارجي، وذلك ليخرج من هذه المدارس دفعات تعتمد عليهم لكي يطوروا في المجال الزراعي والحيواني،بوابة التعليم الثانوي نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول .

نتيجة دبلوم زراعي 2019 (بوابة التعليم الفني)

سيقام مؤتمر صحفي يعلن فيه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اسماء أوائل الدبلومات الفنية في مصر 2019 ونتائج الدبلومات الفنية 2019 وذلك لكل الشعب والأقسام ( التجارية، الصناعية، الزراعية و الفندقية ) بنظام ( ثلاث سنوات وخمس سنوات) في جميع انحاء محافظات مصر، هذا بالإضافة الى انه سوف يعتمد نتيجة الدبلوم الصناعى و التجارى والزراعى والفندقي والتمريض، وستكون نتيجة دبلوم زراعي 2019 متاحة للجميع وذلك على موقع وزارة التربية والتعليم.

طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلوم الزراعي 2019؟

قم بالدخول الى رابط بوابة التعليم الفني الثانوي.

قم بإختيار المجال الزراعي.

قم بإستكمال الخطوات وإدخل رقم جلوسك.

قم بالضغط على عرض النتيجة.

والآن مازلنا نتابع معكم موعد ظهور نتيجة دبلوم زراعي 2019 عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم القسم الفني، قم بترك تعليق برقم جلوسك وسوف نعلن لك مباشرة النتيجة عقب ظهورها، تابعونا.