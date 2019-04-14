دقيقة بدقيقة متابعة مباراة الزمالك وحسنية اغادير في إياب ربع نهائي أبطال افريقيا

نتيجة مباراة الزمالك وحسنية اغادير الشوط الأول :

الدقيقة 28 إبطال هجمة لحسنية بواسطة طارق حامد برأسية من طارق حامد .

الدقيقة 26 سيطرة واضحه لنادي الزمالك بنسبة استحواذ 71 مقابل 29 لحسنية اغادير .

الدقيقة 24 تسلل على فريق حسنية اغادير .

الدقيقة 23 محاولة من اللاعب محمد ابراهيم لدخول منطقة الجزاء ولكن الدفاع في التصدي .

الدقيقه 21 تنفيذ الضربة الحرة من قبل اللاعب داوودي و لكن الى خارج الملعب .

مرور 20 دقيقة علي بداية المباراة والأفضلية حتي الان لنادي الزمالك .

الدقيقة 20 انذار علي اللاعب محمود علاء .

الدقيقة 19 ضياع فرصة خطيرة لنادي الزمالك بسبب إختلال اللاعب كهربا وسقوطه في منطقة الجزاء .

الدقيقة 17 ضربة ركنية لنادي الزمالك ويقوم خالد بوطيب بإيضاع الكرة الى خارج الملعب .

الدقيقة 16 تبديل اضطراري وخروج فرجاني ساسي ونزول اللاعب محمد ابراهيم كابتن نادي الزمالك .

الدقيقة 15 استأناف اللعب بدون لاعب الوسط فرجاني ساسي إثر خروجه مصابا .

الدقيقة 14 سقوط اللاعب فرجاني ساسي علي أرضية الملعب .

الدقيقة 13 ضربة ركنية لفريق حسنية اغادير قام بتنفيذها اللاعب تامر صيام ولكن الدفاع يقوم بإخراجها .

الدقيقة 12 تسلل علي اللاعب محمود كهربا .

الدقيقة 10 إصابة اللاعب فرجاني ساسي وخروجه خارج أرضية الملعب .

الدقيقة 9 خطأ علي حسنية اغادير لصالح اللاعب فرجاني ساسي اثناء محاولته دخول منطقه الجزاء .

مرور خمس دقائق علي بداية اللقاء بدون اهداف أو أي هجمات خطيرة .

الدقيقة 4 خطأ لصالح حسنية اغادير علي اللاعب بوطيب .

الدقيقة 3 تنفيذ الضربة الحرة من اللاعب اوباما ولكن التسلل ينهي الهجمة .

الدقيقة 2 ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك لصالح اللاعب بوطيب .

الدقيقة 1 بداية المباراة

تقام بعد قليل مباراة حاسمة في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية ، وتقام المباراة في ستاد الجيش بالسويس ،ويذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي ، ويذكر أن فريق حسنية أغادير كان الأفضل بكل المقاييس في مباراة الذهاب من الناحية الهجومية والإستحواذ على الكرة ولكن الزمالك إستطاع إنهاء المباراة بنتيجة جيدة بالنسبة لهم ،الجدير بالذكر أن الأمن سمح لعدد من جماهير الزمالك الخول الى مدرجات التالتة يمين بملعب استاد الجيش بالسويس ، ويسعى جمهور القلعة البيضاء لمساندة فريقة بكل الطرق الممكنة للصعود الى نصف النهائي .

تشكيل فريق الزمالك أمام حسنية اغادير :

اعلن المدرب جروس عن التشكيل الأساسي امام فريق حسنية أغادير ،يأتي في حراسة المرمى اللاعب محمود جنش الحارس الأساسي لنادي الزمالك ، ويأتي في قلب الدفاع اللاعب محمود الونش واللاعب محمود علاء ، كما ياتي اللاعب حمدي النقاز كظهير أيمن واللاعب عبدالله جمعة كظهير أيسر ،ويأتي في وسط الملعب فرجاني ساسي واللاعب طارق حامد ويوسف اوباما ، ويأتي على الأطراف كلا من اللاعب ابراهيم حسن واللاعب محمود كهربا ، ويلعب في خط الهجوم اللاعب المغربي خالد بوطيب .

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