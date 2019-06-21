نرصد لكم أخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 21/6/2019

نقدم لكم متابعينا الكرام أخر أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019، حيث يبحث عن أسعار الذهب بصورة يومية قطاع عريض من الشعب المصري من المستثمرين والمدخرين والمقبلين على الزواج فضلاً عن اصحاب محلات الصاغة، هذا ونجد أن المتابع الجيد لأسعار الذهب يعلم جيداً مدى التذبذب الذي عاش فيه الذهب من بين الانخفاض تارة والصعود تارة أخرى، والسر وراء ذلك هو وجود الكثير من العوامل من أبرزها قانون العرض والطلب فضلاً عن تغير سهر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وهنا حرصنا على تقديم أسعار الذهب لكم لحظة بلحظة، فابقوا معنا.

أسعار الذهب في الأسواق المصريةا 2019 :

يشهد سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار، فنلاحظ هبوط سعره لمدة يوم أو يومين ومن ثم يعلوا سعره مرة أخرى، وهو الأمر الذي دفع الكثير للبحث عن أسعاره بشكل يومي، هذا ويتساءل الكثير عن اسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر والذي بلغ حوالي 650 جنيهاً مصرياً.

والجدير بالذكر أن متوسط سعر الدمغة والمصنعية في محلات الصاغة يتراوح بين 30 إلى 65 جنيه مصري، ويتحدد ذلك حسب جرام الذهب، ويتم تحديد المصنعية من قبل الصائغ.

أسعار الذهب اليوم الموافق 21/6/2019 :

• يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي “742” جنية مصري.

• يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 699 جنية مصري.

• سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 650 جنية.

• سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 557 جنية.

• سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 453 جنية.

• سعر الجنية الذهب : 5200 جنية.

• سعر أوقية الذهب 714.857 جنية.