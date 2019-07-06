نرصد لكم تعريفة الأجرة الجديدة بالقليوبية بعد الزيادة الأخيرة 2019

أعلن محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق اليوم عن التعريفة الجديدة للأجرة الجمعة الموافق 5 يوليو 2019، ذلك بعد القرار الأخير الصادر من الحكومة بزيادة أسعار البنزين، وفيما يلي نسرد لكم كل شيء بشكل تفصيلي.

زيادة الأجرة اليوم بمحافظة القليوبية 2019 :

أصدر الجهاز التنفيذي بمحافظة القليوبية عدة أوامر اليوم ومن ضمنها تشديد الرقابة على الأسواق فضلاً عن إصدار بيان بضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفتها واستغلال المواطنين، والجدير بالذكر أن محلس الوزراء اليوم أصدر قرار تعريفة الأجرة بكل أنحاء الجمهورية بنسبة 15%، حتى تتماشى مع كل الأسعار الجديدة للوقود.

هذا وتم التنسيق مع مدير أمن القليوبية ومديري إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف، وأمر بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتكثيف الحملات لمتابعة الحالة الأمنية في المواقف ومدى التزام السائقين والمواطنين بالتعريفة الجديدة، بالإضافة لذلك سيتم معاقبة من يخالف خطوط السير والتعريفة الحديدة ومن يستغل المواطنين.

الخط الساخن للإبلاغ عن الشكاوى :

على الجانب الآخر، سيتم وضع لوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين بجميع المواقف، تجنباً لحدوث أي حالات لزعزعة الأمن والنظام، ويمكن الاتصال الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-0115354422-01002782373 للإبلاغ عن أي مخالفات.

اخيراً، أمر المحافظ إدارة المرور بالقليوبية بضرورة متابعة مواقف السيارات والقيام بحملات مستمرة لمعاقبة كل من يخالف القانون، وإلقاء القبض على كل من يحاول استغلال المواطنين وتطبيق القانون عليهم فوراً.