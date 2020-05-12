نظام نور برقم الهوية فقط 1441 لنتائج المرحلة الثانوية

كشفت وزارة التربية والتعليم عن نشر النتائج الخاصة بالثانوي من خلال نظام نور برقم الهوية فقط 1441 وذلك فور انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم السعودية كانت قد قررت مسبقاً إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني في منتصف رمضان المبارك على موقع نظام نور الإلكتروني، بما يضم مدارس المملكة من شتى مناطقها المختلفة.

نتائج نظام نور برقم الهوية 1441 للثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن يوم الخميس الموافق 17 مايو 2020 ميلادياً والموافق أيضاً 21 رمضان 1441 كموعدي للكشف عن نتائج الثانوي من خلال رابط نظام نور بوابة المستقبل برقم الهوية الوطنية فقط، وتأتي نتيجة الثانوي بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الابتدائية بأيامٍ تخفيفاً للضغط من قبل الطلاب والطالبات على الموقع لمعرفة نتائجهم.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوي عبر موقع نظام نور برقم الهوية فقط 1441

ننشر لكم الخطوات بصورة سهلة وواضحة للحصول على النتائج من على نظام نور بوابة المستقبل للثانوي، ولكن على الطلاب التحلي بالصبر في ظل الضغط من قبل الطلاب وأولياء الأمور على الموقع، إليكم الخطوات:

الدخول على الصفحة الرئيسية لموقع نظام نور (اضغط هنا). كتابة اسم الطالب / الطالبة. الضغط على تقارير الطالب ومن ثم التوجه إلى درجات الفصل الدراسي الثاني. اختيار أعمال السنة والاستعلام عنها فوراً (من خلال الضغط هنا).

وفي ذات السياق نتابع معكم ىخر المستجدات الخاصة بنتائج الثانوي من خلال نظام نور متمنين للجميع النجاح والتوفيق في ظل اقتراب الموعد الرسمي للإفصاح عن النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

نظام نور التعليمي 1441

انبعاثاً من رؤية المملكة الكريمة 2030، ظهرت توجيهاتٌ ملكية لتطير العملية التعليمية تماشياً مع التحول الوطني 2020، مما ترتب على ذلك خروج نظام نور التعليمي، وهو نظام مركزي أطلقته وزارة التربية والتعليم السعودية كنظام مركزي يهدف إلى خدمة العملية التعليمية في تخصصاتها المختلفة، ويوفر نظام نور أيضاً عملية تحول من النظام التعليمي التقليدي إلى النظام الرقمي الحديث.

وإليكم أبرز الخدمات التي يوفرها نظام نور التعليمي: