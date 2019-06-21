نقدم لكم أسعار الدولار اليوم الجمعة الموافق 21/6 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار في الأسواق المصرية خلال تلك الفترة تذبذباً ملحوظاً حيث هبط سعره في الآونة الأخيرة، لذا نجد الكثير يتساءلون هل سيستمر مسلسل هبوط سعر الدولار مقابل الجنية المصري أم لا، ام انها مجرد ظاهرة ستستمر لفترة محدودة وسرعان ما تتلاشي وكأنها لم توجد، وحرصاً منا على تلبية كل تساؤلاتكم نقدم لكم فيما يلي تقريراً دقيقاً حول سعر الدولار اليوم في الاسواق المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية :

اكد فريق من خبراء عالم الاقتصاد بأن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أمر طبيعي للغاية، والسر وراء ذلك هو زيادة احتياطات النقد الأجنبي لمستويات آمنه، فضلاً عن تحول ميزان المدفوعات من الحالة السالبة إلى الموجبة، وخصوصاً بعد ما ازدادت عائدات الدولة من النقد الأجنبي، هذا ومن المنتظر أن يستمر سعر الدولار في الهبوط خلال الفترة القادمة، أما عن سعره حالياً، فهو كالآتي :

• أعلى سعر للشراء 16.72 جنية مصري

• أقل سعر للبيع 16.80 جنية، بكلاً من بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي.

أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية :

نقدم لكم فيما يلي قائمة بأسعار الدولار اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو الجاري، وهي كالآتي :

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

16.64 جنيه للشراء

16.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71 جنيه للشراء.

16.81 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة