ننقل لكم أعزاءنا القراء نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019، حيث أن اللجنة المنظمة للمعرض قد أعلنت نتائج السحب يوم الثلاثاء الماضي من خلال الموقع الخاص بسحب يانصيب معرض دمشق السوري في الإصدار التاسع عشر منه، هذا وقد تم الإعلان بالفعل عن البطاقات الرابحة، ومن ثم تم البدء بعدها في صرف المبالغ النقدية لهذه البطاقات، وفيما يلي نقدم لكم كل ما يتعلق بنتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي.

نقدم لكم نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 :

نقدم لكم أعزاءنا القراء من خلال الآتي نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي لعام 2019 فضلاً عن تقديم أرقام البطاقات التي ربحت في يانصيب دمشق، في الإصدار رقم 20 منه، هذا ويتم تبليغ الفائزين عقب معرفة البطاقات التي فازت فضلاً عن ميعاد استلام الجوائز الخاصة بهم، والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن الإصدار الجديد من سحب يانصيب دمشق الدولي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 يونية، وفيما يلي تجدوا روابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019.

على الجانب الآخر، تم الإعلان عن الرابحين من خلال الفضائية السورية ومن ثم تمكنوا من صرف المبالغ النقدية للبطاقات التي ربحت ، هذا ويعتبر الكثير أن معرض دمشق الدولي هو واحداً من أعرق وأقدم المعارض الدولية على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط، والذي يبدأ تاريخه منذ عام 1954.

رابط نتيجة سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 :

إليكم الرابط الرسمي الذي يمكنكم من الاطلاع على نتائج سحب يانصيب دمشق في نسخته التاسعة عشر، فقط من خلاله يمكنك معرفة نتيجة يانصيب دمشق من خلال إدخال البيانات المطلوبة في الجدول.