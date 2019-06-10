نقيب الفلاحين يؤكد انخفاض سعر الليمون ويكشف عن مفاجأة في سعره في الأيام القادمة

بعد الارتفاع الحاد في سعر كيلو الليمون والذي وصل إلى 100 جنيه للكيلو في بعض المناطق، قال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، أن أسعار الليمون بدأت في الانخفاض وكشف عن مفاجأة في سعره في الأيام القادمة، مطالبا وزارتي الزراعة والتموين بدارسة دقيقة لفواصل العروات وسد العجز في الإنتاجية.

مفاجأة سعر الليمون في الأيام القادمة

وفي تصريحاته الصحفية، اعتبر نقيب الفلاحين أن الليمون رغم أهميته وضرورته، إلا أنه ليس سلعة أساسية، ولا يباع بالكيلو إلا لأغراض محددة مثل التخليل أو بالجملة للمطاعم، موضحا أن أغلب المواطنين يشترونه بالثمرة الواحدة.

وقد أوضح أن أسعار الليمون بدأت في الانخفاض، حيث انخفضت بنسبة 50% في جميع أنحاء الجمهورية، قد سعر الكيلو في المزارع 20 جنيها، وبلغ 40 جنيها في الأسواق.

وأرجع سبب الانخفاض إلى الحملات المفاجئة للأجهزة الرقابية لضبط الأسعار، وكذلك عزوف المواطنين عن الشراء.

وقد توقع نقيب الفلاحين استمرار انخفاض أسعار الليمون في الأيام القادمة ليصل إلى 7 جنيهات فقط للكيلو.