نموذج إعفاء بنك التسليف للمتوفين 1441 وشروط إعفاء التسليف







يقدم بنك التسليف و الادخار العديد من الخدمات الإلكترونية من أهمها خدمة الإعفاء من الأقساط المتبقية لقرض بنك التسليف وأقرنت الإعفاء بالعديد من الشروط الواجب توافرها للموافقة على طلب الإعفاء واليوم نوضح نموذج إعفاء بنك التسليف للمتوفين، ونستهدف هنا فئة محددة وهم المتوفين من لم يمنحهم القدر الوقت لتسديد باقي أقساط بنك التسليف.







إعفاء بنك التسليف للمتوفين

تسمح وزارة المالية السعودية بتقديم طلب إعفاء للمتوفين عن تسديد باقي أقساط كلاً من مقترضي صندوق التنمية الزراعي و مقترضي صندوق التنمية العقاري و بنك التنمية الاجتماعي أو كما يطلق عليه بنك التسليف جاء قرار إعفاء الأقساط المتبقية وفق الأمر الملكي السامي.







المعلومات المطلوبة بنموذج طلب الإعفاء

اسم المتوفي المقترض رباعياً.

توضيح نوع القرض ومن أي البنوك السابق ذكرها.

رقم الحفيظة الخاصة بالقرض.

تاريخ القرض البداية وموعد الانتهاء.

رقم العقد.

توضيح إن كان هناك شراء في القرض.

رقم الهوية الوطنية للمتوفي.

اسم مقدم طلب الإعفاء.

رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

رقم الجوال.







كيفية تقديم طلب إعفاء المتوفين

يجب أولاً تحديد القرض إن كان من بنك التنمية الزراعي أو قرض عقاري أو أحد قروض بنك التسليف وتبدأ بتوضيح البيانات الموضحة أعلاه ثم قم بالموافقة على شروط تقديم الإعفاء وانتقل إلى الصفحة التالية لتكملة تقديم الطلب يوضح موقع المالية السعودي أن بالموافقة على الشروط يعد بمثابة اتفاقية بين الوزارة ومقدم طلب الإعفاء ويحاسب قانوناً إن خل بأي من بنود الاتفاقية.





