ننشر أسعار الدولار والعملات الجمركية خلال مايو 2019

واصل الدولار الجمركي انخفاضه، حيث أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء ا مايو، أسعار العملات خلال مايو والتي يتم التعامل بها جمركيًا ، وقد أعلنت مصلحة الجمارك هذه الأسعار سواء للعملات المرتبطة بأسعار الصرف في البنك المركزي والمطبقة على السلع غير الضرورية، أو العملات المقدرة للسلع الضرورية، ونشرت بيانا بقيمة هذه العملات.

سعر الدولار الجمركي خلال شهر مايو

وقد قامت مصلحة الجمارك بتثبيت سعر الدولار الجمركي لشهر مايو للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج عند 16 جنيها، كما قامت بتخفيضه للشهر الرابع على المنتجات غير الأساسية ليصل إلى مستوى 17.2409 جنيه.

ونشر الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك أسعار العملات الجمركية عن شهر مايو الجاري، وجاءت الأسعار كما يلي:

أولا: أسعار العملات الجمركية للسلع الأساسية:

الدولار: 16 جنيها.

اليورو: 17.9392 جنيه.

الجنيه الاسترليني: 20.7280 جنيه.

الين الياباني: 0.143074 جنيه.

اليوان الصيني: 2.3828 جنيه.

الريال السعودي: 4.2666 جنيه.

الدرهم الإماراتي: 4.3564 جنيه.

الدينار الكويتي: 52.5936 جنيه.

الدينار الأردني: 22.5989 جنيه.

الريال القطري: 4.3956 جنيه.

ثانيا: أسعار العملات الجمركية للسلع غير الأساسية:

الدولار: 17.2409 جنيه.

اليورو: 19.5245 جنيه.

الجنيه الاسترليني: 22.6485 جنيه.

الين الياباني: 0.155350 جنيه.

اليوان الصيني: 2.5843 جنيه.

الريال السعودي: 4.6243 جنيه.

الدرهم الإماراتي: 4.7218 جنيه.

الدينار الكويتي: 57.0132 جنيه.

الدينار الأردني: 24.5011 جنيه.

الريال القطري: 4.7639 جنيه.

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