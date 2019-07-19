هايبر وان تعلن عن اسعار اللحوم والاضاحى لعيد الأضحى 2019

اصدرت هايبر وان عدد خاص من مجلة العروض بمناسبة قرب عيد الاضحى المبارك تشمل اسعار اللحوم والأضاحى المختلفة وذلك للفترة من الخميس 18-7-2019 م وحتى يوم الخميس 15-8-2019 م او حتى نفاذ الكمية .

مجلة عروض عيد الاضحى من Hyper one تضم بالاضافة الى اسعار اللحوم والاضاحى المختلفة المتوفرة بفرعيها بالشيخ زايد والعاشر من رمضان , هناك توضيح لطريقة الحجز والمعاينة والاستلام للاضاحى , وشرح مفصل لمراحل تربية الماشية التى يتم بيعها وذبحها الخاصة بالهايبر .

اسعار الاضاحى – هايبر ون 2019

عجل بقري سايب من 401 الى 500 كيلو جرام سعر الكيلو 57 جنية .

عجل بقري سايب من 350 الى 400 كيلو جرام سعر الكيلو 58 جنية .

عجل جاموسي من 351 الى 500 كيلو جرام سعر الكيلو 48 جنية .

عجل بقري مربوط من 400 الى 500 كيلو جرام سعر الكيلو 55 جنية .

خروف برقي من 50 الى 80 كيوجرام سعر الكيلو 76 جنية .

خروف بلدي من 50 الى 90 كيلو جرام سعر الكيلو 62 جنية .

جدي من 20 الى 60 كيلو جرام سعر الكيلو 75 جنية .

كبش من 91 الى 110 كيلو جرام سعر الكيلو 58 جنية .

أسعار اللحوم هايبر وان – عيد الاضحى 2019