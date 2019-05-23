هايبر وان Hyperone : اسعار كعك وبسكويت ومخبوزات عيد الفطر 2019

أعلن هايبر وان عن توفر مخبوزات عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م في فرعيه بالسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان , حيث ضمت قائمة الاسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور .

شراء كعك ومخبوزات العيد أو عملها منزلياً من مظاهر الاحتفال الرئيسية لمعظم المصريين لاستقبال عيد الفطر السعيد كل عام , لذلك تتبارى محلات الحلويات الكبرى والصغيرة والافران الافرنجية والسوبر والهايبر ماركت في تقديم المخبوزات والمنافسة سواء في الجودة أو السعر .

قائمة اسعار هايبر وان عيد الفطر 2019

بسكويت برتقال سعر الكيلو 65 جنيه.

بسكويت نشادر سعر الكيلو 70 جنيه .

بسكويت لوكس سعر الكيلو 125 جنيه .

كعك ساده سعر الكيلو 95 جنيه .

كعك جوز وملبن سعر الكيلو 110 جنيه .

كعك عين الجمل سعر الكيلو 150 جنيه .

غريبة سعر الكيلو 100 جنيه .

غريبة بالفسدق سعر الكيلو 125 جنيه .

بيتى فور سعر الكيلو 125 جنيه .

عناويين فروع هايبر وان

فرع مدينة السادس من اكتوبر

الشيخ زايد , السادس من اكتوبر

فرع مدينة العاشر من رمضان

52 مصر اسماعيلية الصحراوي , العاشر من رمضان

موعد عيد الفطر 1440 هـ

فلكياً عيد الفطر يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 , لكن رسمياً تستطلع دار الافتاء المصرية يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان 1440 هـ هلال شهر شوال .

وكل عام وانتم بخير.