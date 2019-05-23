هايبر وان Hyperone : اسعار كعك وبسكويت ومخبوزات عيد الفطر 2019

أعلن هايبر وان عن توفر مخبوزات عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م في فرعيه بالسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان , حيث ضمت قائمة الاسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور .
شراء كعك ومخبوزات العيد أو عملها منزلياً من مظاهر الاحتفال الرئيسية لمعظم المصريين لاستقبال عيد الفطر السعيد كل عام , لذلك تتبارى محلات الحلويات الكبرى والصغيرة والافران الافرنجية والسوبر والهايبر ماركت في تقديم المخبوزات والمنافسة سواء في الجودة أو السعر .
قائمة اسعار هايبر وان عيد الفطر 2019
- بسكويت برتقال سعر الكيلو 65 جنيه.
- بسكويت نشادر سعر الكيلو 70 جنيه .
- بسكويت لوكس سعر الكيلو 125 جنيه .
- كعك ساده سعر الكيلو 95 جنيه .
- كعك جوز وملبن سعر الكيلو 110 جنيه .
- كعك عين الجمل سعر الكيلو 150 جنيه .
- غريبة سعر الكيلو 100 جنيه .
- غريبة بالفسدق سعر الكيلو 125 جنيه .
- بيتى فور سعر الكيلو 125 جنيه .
عناويين فروع هايبر وان
- فرع مدينة السادس من اكتوبر
الشيخ زايد , السادس من اكتوبر
- فرع مدينة العاشر من رمضان
52 مصر اسماعيلية الصحراوي , العاشر من رمضان
موعد عيد الفطر 1440 هـ
فلكياً عيد الفطر يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 , لكن رسمياً تستطلع دار الافتاء المصرية يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان 1440 هـ هلال شهر شوال .
وكل عام وانتم بخير.
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