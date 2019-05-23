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هايبر وان Hyperone : اسعار كعك وبسكويت ومخبوزات عيد الفطر 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
هايبر وان Hyperone : اسعار كعك وبسكويت ومخبوزات عيد الفطر 2019

أعلن هايبر وان عن توفر مخبوزات عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م في فرعيه بالسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان , حيث ضمت قائمة الاسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور .

شراء كعك ومخبوزات العيد أو عملها منزلياً من مظاهر الاحتفال الرئيسية لمعظم المصريين لاستقبال عيد الفطر السعيد كل عام , لذلك تتبارى محلات الحلويات الكبرى والصغيرة والافران الافرنجية والسوبر والهايبر ماركت في تقديم المخبوزات والمنافسة سواء في الجودة أو السعر .

قائمة اسعار هايبر وان عيد الفطر 2019

  • بسكويت برتقال سعر الكيلو 65 جنيه.
  • بسكويت نشادر سعر الكيلو 70 جنيه .
  • بسكويت لوكس سعر الكيلو 125 جنيه .
  • كعك ساده سعر الكيلو 95 جنيه .
  • كعك جوز وملبن سعر الكيلو 110 جنيه .
  • كعك عين الجمل سعر الكيلو 150 جنيه .
  • غريبة سعر الكيلو 100 جنيه .
  • غريبة بالفسدق سعر الكيلو 125 جنيه .
  • بيتى فور سعر الكيلو 125 جنيه .

عناويين فروع هايبر وان

  • فرع مدينة السادس من اكتوبر

الشيخ زايد , السادس من اكتوبر

  • فرع مدينة العاشر من رمضان

52 مصر اسماعيلية الصحراوي , العاشر من رمضان

موعد عيد الفطر 1440 هـ

فلكياً عيد الفطر يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 , لكن رسمياً تستطلع دار الافتاء المصرية يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان 1440 هـ هلال شهر شوال .

وكل عام وانتم بخير.

 

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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