هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-05-2019

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-05-2019، ونوضح ذلك لمن يبحث من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، عن #أسعار_الذهب_اليوم_الثلاثاء_21-5-2019، فأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر هي معلومات اقتصادية مهمة، يهتم بها الراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر بصفة عامة يهتم بها المستثمرون ورجال الأعمال، نتيجة ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي، ويظل المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذ للدول التي تريد الحفاظ على اقتصادها والبلاد التي ترغب في المرور من أزماتها الاقتصادية، وشهد الذهب في صباح اليوم الثلاثاء 21-5-2019 استقرارا في أسعار الذهب اليوم، بعد حالة من الانخفاض والصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1275 دولارا و4782 ريالا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 134.54ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 115.32 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1275 دولارا و21714 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة 606 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 519 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 153.75 ريال $41.00 سعر الذهب عيار 22 140.94 ريال $37.58 اسعار الذهب عيار 21 134.54 ريال $35.88 اسعار الذهب عيار 18 115.32 ريال $30.75 سعر الذهب عيار 14 89.69 ريال $23.92 سعر الذهب عيار 12 76.88 ريال $20.50 اسعار أوقية الذهب 4,782 ريال $1,275 اسعار جنيه الذهب 1,076 ريال $287.01 اسعار كيلو الذهب 153,754 ريال $41,000

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة