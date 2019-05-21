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هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-05-2019

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-05-2019
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-05

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-05-2019، ونوضح ذلك لمن يبحث من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، عن #أسعار_الذهب_اليوم_الثلاثاء_21-5-2019، فأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر هي معلومات اقتصادية مهمة، يهتم بها الراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر بصفة عامة يهتم بها المستثمرون ورجال الأعمال، نتيجة ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي، ويظل المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذ للدول التي تريد الحفاظ على اقتصادها والبلاد التي ترغب في المرور من أزماتها الاقتصادية، وشهد الذهب في صباح اليوم الثلاثاء 21-5-2019 استقرارا في أسعار الذهب اليوم، بعد حالة من الانخفاض والصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1275 دولارا و4782 ريالا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 134.54ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 115.32 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1275 دولارا و21714 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة 606 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 519 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 153.75 ريال $41.00
سعر الذهب عيار 22 140.94 ريال $37.58
اسعار الذهب عيار 21 134.54 ريال $35.88
اسعار الذهب عيار 18 115.32 ريال $30.75
سعر الذهب عيار 14 89.69 ريال $23.92
سعر الذهب عيار 12 76.88 ريال $20.50
اسعار أوقية الذهب 4,782 ريال $1,275
اسعار جنيه الذهب 1,076 ريال $287.01
اسعار كيلو الذهب 153,754 ريال $41,000

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 693 إلى 695
عيار 22 635 إلى 637
عيار 21 606 إلى 608
عيار 18 519 إلى 521
عيار 14 404 إلى 405
عيار 12 346 إلى 347
الاونصة 21,539 إلى 21,610
الجنيه الذهب 4,848 إلى 4,864
الكيلو 692,571 إلى 694,857

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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