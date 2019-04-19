هبوط سعر الذهب لأدنى مستوى في 2019.. لهذا السبب وإغلاق أغلب الأسواق بدءا من اليوم الجمعة 19-4

انخفضت #أسعار_الذهب أمس الخميس لأدنى مستوى بعد نهاية شهر ديسمبر الماضي وتستقر اليوم الجمعة، وذلك نتيجة عدم تدهور الاقتصاد العالمي عما كان متوقعا الفترات الماضية، ما جعل المستثمرين يقبلون على المخاطرة قبل نشرهم لبعض البيانات الاقتصادية.

هبوط الذهب

وانخفض #الذهب بالمعاملات الفورية نسبة 1% إلى 1272.16 دولارا للأونصة وذلك في تمام الساعة 5:52 حسب توقيت جرينتش، وبذلك يقترب من أدنى مستوى وصل له الذهب العام الماضي وهو 1270.99 في شهر ديسمبر 2018.

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هبوط المعدن الأصفر

وفقد #المعدن_الأصفر منذ بداية الأسبوع نسبة 1.4% من قيمته، وهو بذلك يتجه إذ يسجل رابع انخفاض له أسبوعيا على التوالي، ومن المقرر أن تغلق أغلب الأسواق اليوم الجمعة أبريل بمناسبة الجمعة العظيمة، بحسب ما ورد في «رويترز».

بيانات تهدئ من مخاوف الاقتصاد العالمي

وصدرت بيانات بالولايات المتحدة والصين تهدئ من المخاوف التي تختص بنمو الاقتصاد العالمي وقوضت جاذبية الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

سعر الذهب

وصرح نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن #سعر_الذهب عيار 21 يبلغ بعد آخر انخفاض له أمس 617 جنيها وعيار 24 سجل اليوم 705 جنيهات للجرام، وسجل عيار 18 سعر 528 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 4960 جنيهًا للجرام، ووصلت الأوقية العالمية لـ 1276 دولارًا.

#أسعار_الذهب_في_مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 705.64 جنيه $41.05 سعر الذهب عيار 22 646.85 جنيه $37.62 اسعار الذهب عيار 21 617.45 جنيه $35.92 اسعار الذهب عيار 18 529.24 جنيه $30.78 سعر الذهب عيار 14 411.63 جنيه $23.94 سعر الذهب عيار 12 352.82 جنيه $20.52 سعر الذهب عيار 9 264.62 جنيه $15.39 اسعار أوقية الذهب 21,946 جنيه $1,277 اسعار جنيه الذهب 4,940 جنيه $287.32 اسعار كيلو الذهب 705,644 جنيه $41,045

#أسعار_الذهب_في_السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 153.91 ريال $41.05 سعر الذهب عيار 22 141.09 ريال $37.62 اسعار الذهب عيار 21 134.68 ريال $35.92 اسعار الذهب عيار 18 115.44 ريال $30.78 سعر الذهب عيار 14 89.78 ريال $23.94 سعر الذهب عيار 12 76.96 ريال $20.52 اسعار أوقية الذهب 4,787 ريال $1,277 اسعار جنيه الذهب 1,077 ريال $287.32 اسعار كيلو الذهب 153,912 ريال $41,045

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