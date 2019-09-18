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أخبار إقتصادية

هبوط سعر الذهب اليوم الأثنين 17 سبتمبر 2019 خلال تعاملات فترة الظهيرة في محلات الصاغة المصرية والسعودية

بواسطة حنان الزهيري 0
اسعار الذهب اليوم في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-9-2019 في محلات الصاغة بمصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 780 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5543 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصري قيمة 682 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 585 جنيه .



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سعر الذهب اليوم في مصر



الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24788.92 جنيه$48.30
سعر الذهب عيار 22723.18 جنيه$44.28
سعر الذهب عيار 21690.32 جنيه$42.27
سعر الذهب عيار 18591.70 جنيه$36.23
سعر الذهب عيار 14460.21 جنيه$28.18
سعر الذهب عيار 12394.46 جنيه$24.15
سعر الذهب عيار 9295.85 جنيه$18.11
سعر أوقية الذهب24,535 جنيه$1,502
سعر جنيه الذهب5,523 جنيه$338.12
سعر كيلو الذهب788,921 جنيه$48,302

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

 

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متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

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أسعار الكتاكيت والدواجن وكافة مشتقاتها اليوم الأربعاء 17/9/2019 في…



اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
17 سبتمبر788.82690.23591.62460.15394.41
16 سبتمبر787.43689.01590.58459.33393.71
15 سبتمبر780.57683.02585.44455.34390.29
14 سبتمبر780.57683.02585.44455.34390.29
13 سبتمبر786.28688.01589.72458.66393.14
12 سبتمبر790.50691.70592.88461.13395.25
11 سبتمبر791.08692.21593.32461.47395.54
10 سبتمبر786.26687.99589.70458.65393.13
9 سبتمبر793.57694.39595.18462.92396.78
8 سبتمبر792.12693.12594.10462.07396.06

 

أسعار الكتاكيت والدواجن وكافة مشتقاتها اليوم الأربعاء 17/9/2019 في بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الكتاكيت والدواجن وكافة مشتقاتها اليوم الأربعاء 17/9/2019 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24181.15 ريال$48.29
سعر الذهب عيار 22166.06 ريال$44.27
سعر الذهب عيار 21158.51 ريال$42.26
سعر الذهب عيار 18135.87 ريال$36.22
سعر الذهب عيار 14105.67 ريال$28.17
سعر الذهب عيار 1290.58 ريال$24.15
سعر أوقية الذهب5,634 ريال$1,502
سعر جنيه الذهب1,268 ريال$338.06
سعر كيلو الذهب181,153 ريال$48,293

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

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متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
17 سبتمبر181.21158.57135.91105.7190.61
16 سبتمبر180.97158.36135.73105.5790.49
15 سبتمبر178.26155.98133.70103.9889.13
14 سبتمبر178.26155.98133.70103.9889.13
13 سبتمبر179.38156.96134.54104.6489.69
12 سبتمبر180.91158.30135.69105.5390.46
11 سبتمبر180.60158.03135.45105.3590.30
10 سبتمبر180.30157.77135.23105.1890.15
9 سبتمبر181.01158.39135.76105.5990.50
8 سبتمبر181.81159.08136.36106.0590.90


حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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