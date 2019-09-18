هبوط سعر الذهب اليوم الأثنين 17 سبتمبر 2019 خلال تعاملات فترة الظهيرة في محلات الصاغة المصرية والسعودية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-9-2019 في محلات الصاغة بمصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 780 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5543 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصري قيمة 682 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 585 جنيه .







سعر الذهب اليوم في مصر







الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 788.92 جنيه $48.30 سعر الذهب عيار 22 723.18 جنيه $44.28 سعر الذهب عيار 21 690.32 جنيه $42.27 سعر الذهب عيار 18 591.70 جنيه $36.23 سعر الذهب عيار 14 460.21 جنيه $28.18 سعر الذهب عيار 12 394.46 جنيه $24.15 سعر الذهب عيار 9 295.85 جنيه $18.11 سعر أوقية الذهب 24,535 جنيه $1,502 سعر جنيه الذهب 5,523 جنيه $338.12 سعر كيلو الذهب 788,921 جنيه $48,302

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر







اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 17 سبتمبر 788.82 690.23 591.62 460.15 394.41 16 سبتمبر 787.43 689.01 590.58 459.33 393.71 15 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29 14 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29 13 سبتمبر 786.28 688.01 589.72 458.66 393.14 12 سبتمبر 790.50 691.70 592.88 461.13 395.25 11 سبتمبر 791.08 692.21 593.32 461.47 395.54 10 سبتمبر 786.26 687.99 589.70 458.65 393.13 9 سبتمبر 793.57 694.39 595.18 462.92 396.78 8 سبتمبر 792.12 693.12 594.10 462.07 396.06

أسعار الكتاكيت والدواجن وكافة مشتقاتها اليوم الأربعاء 17/9/2019 في بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الكتاكيت والدواجن وكافة مشتقاتها اليوم الأربعاء 17/9/2019 في بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 181.15 ريال $48.29 سعر الذهب عيار 22 166.06 ريال $44.27 سعر الذهب عيار 21 158.51 ريال $42.26 سعر الذهب عيار 18 135.87 ريال $36.22 سعر الذهب عيار 14 105.67 ريال $28.17 سعر الذهب عيار 12 90.58 ريال $24.15 سعر أوقية الذهب 5,634 ريال $1,502 سعر جنيه الذهب 1,268 ريال $338.06 سعر كيلو الذهب 181,153 ريال $48,293

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 17 سبتمبر 181.21 158.57 135.91 105.71 90.61 16 سبتمبر 180.97 158.36 135.73 105.57 90.49 15 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13 14 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13 13 سبتمبر 179.38 156.96 134.54 104.64 89.69 12 سبتمبر 180.91 158.30 135.69 105.53 90.46 11 سبتمبر 180.60 158.03 135.45 105.35 90.30 10 سبتمبر 180.30 157.77 135.23 105.18 90.15 9 سبتمبر 181.01 158.39 135.76 105.59 90.50 8 سبتمبر 181.81 159.08 136.36 106.05 90.90