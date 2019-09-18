هبوط سعر الذهب اليوم الأثنين 17 سبتمبر 2019 خلال تعاملات فترة الظهيرة في محلات الصاغة المصرية والسعودية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-9-2019 في محلات الصاغة بمصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 780 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5543 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصري قيمة 682 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 585 جنيه .
سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|788.92 جنيه
|$48.30
|سعر الذهب عيار 22
|723.18 جنيه
|$44.28
|سعر الذهب عيار 21
|690.32 جنيه
|$42.27
|سعر الذهب عيار 18
|591.70 جنيه
|$36.23
|سعر الذهب عيار 14
|460.21 جنيه
|$28.18
|سعر الذهب عيار 12
|394.46 جنيه
|$24.15
|سعر الذهب عيار 9
|295.85 جنيه
|$18.11
|سعر أوقية الذهب
|24,535 جنيه
|$1,502
|سعر جنيه الذهب
|5,523 جنيه
|$338.12
|سعر كيلو الذهب
|788,921 جنيه
|$48,302
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
سوف يهمك:
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|17 سبتمبر
|788.82
|690.23
|591.62
|460.15
|394.41
|16 سبتمبر
|787.43
|689.01
|590.58
|459.33
|393.71
|15 سبتمبر
|780.57
|683.02
|585.44
|455.34
|390.29
|14 سبتمبر
|780.57
|683.02
|585.44
|455.34
|390.29
|13 سبتمبر
|786.28
|688.01
|589.72
|458.66
|393.14
|12 سبتمبر
|790.50
|691.70
|592.88
|461.13
|395.25
|11 سبتمبر
|791.08
|692.21
|593.32
|461.47
|395.54
|10 سبتمبر
|786.26
|687.99
|589.70
|458.65
|393.13
|9 سبتمبر
|793.57
|694.39
|595.18
|462.92
|396.78
|8 سبتمبر
|792.12
|693.12
|594.10
|462.07
|396.06
أسعار الكتاكيت والدواجن وكافة مشتقاتها اليوم الأربعاء 17/9/2019 في بورصة الدواجن الرئيسية
أسعار الكتاكيت والدواجن وكافة مشتقاتها اليوم الأربعاء 17/9/2019 في بورصة الدواجن الرئيسية
سعر الذهب في السعودية اليوم
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|181.15 ريال
|$48.29
|سعر الذهب عيار 22
|166.06 ريال
|$44.27
|سعر الذهب عيار 21
|158.51 ريال
|$42.26
|سعر الذهب عيار 18
|135.87 ريال
|$36.22
|سعر الذهب عيار 14
|105.67 ريال
|$28.17
|سعر الذهب عيار 12
|90.58 ريال
|$24.15
|سعر أوقية الذهب
|5,634 ريال
|$1,502
|سعر جنيه الذهب
|1,268 ريال
|$338.06
|سعر كيلو الذهب
|181,153 ريال
|$48,293
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|17 سبتمبر
|181.21
|158.57
|135.91
|105.71
|90.61
|16 سبتمبر
|180.97
|158.36
|135.73
|105.57
|90.49
|15 سبتمبر
|178.26
|155.98
|133.70
|103.98
|89.13
|14 سبتمبر
|178.26
|155.98
|133.70
|103.98
|89.13
|13 سبتمبر
|179.38
|156.96
|134.54
|104.64
|89.69
|12 سبتمبر
|180.91
|158.30
|135.69
|105.53
|90.46
|11 سبتمبر
|180.60
|158.03
|135.45
|105.35
|90.30
|10 سبتمبر
|180.30
|157.77
|135.23
|105.18
|90.15
|9 سبتمبر
|181.01
|158.39
|135.76
|105.59
|90.50
|8 سبتمبر
|181.81
|159.08
|136.36
|106.05
|90.90