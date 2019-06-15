هبوط في أسعار الذهب اليوم 6 جنيهات بنهاية التعاملات.. تعرف على السعر بعد الانخفاض

هبطت أسعار الذهب اليوم السبت في نهاية التعاملات المسائية بقيمة 6 جنيهات للجرام مقارنة بأسعار الذهب أمس، ويشهد الذهب حالة من التذبذب هذه الأيام، ما بين صعود سعر الذهب في السعودية ومصر والعالم أجمع وهبوطه مرة أخرى ما بين يوم وآخر، ويهتم بسعر الذهب في مصر والسعودية الملايين إذ يعتبرونه الملاذ الآمن وقت الأزمات الاقتصادية كما يهتم بها الرجال والنساء والمستثمرون، وننشر أسعار الذهب اليوم السبت بعد الهبوط اليوم بقيمة 6 جنيهات.

سعر الذهب في السعودية

انفخض سعر الذهب اليوم في السعودية بعد انخفاضه عالميا ليصبح سعر جرام 21 نحو 140.85 ريالا للجرام، وسعر عيار 18 نحو 120.48 ريالا للجرام، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 161.08 ريالا للجرام.

سعر جرام الذهب في مصر

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية: هبط اليوم سعر جرام الذهب في نهاية التعاملات ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 627 جنيها بدلا من 633 أمس.

أما سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل 537 جنيهًا، وعيار 24 إلى 716 جنيهًا، كما سجل سعر الجنيه الذهب 5032 جنيهًا.

أسباب هبوط سعر الذهب

ويحيل نجيب أسباب هبوط وتراجع سعر الذهب في مصر إلى قلص الخام مكاسبه التي حققها في تعاملات أمس في البورصة العالمية، كما أن أسعار الذهب عالميا تراجعت عن مكاسبها فتغلق أمس دون تغير يذكر.

المعدن الأصفر بين الصعود والهبوط

وقفزت أسعار الذهب في وقت سابق من الجلسة إلى 1% وذلك نتيجة توقعات بالسوق بان البنك المركزي الأمريكي سوف يقرر زيادتين في أسعار الفائدة العام الجاري 2019 على الأقل، ولكن ينهي الذهب التداول اليوم منخفضا بنسبة 0.06 % عند 1341.14 دولار للأوقية، بعد أن أصبح سعرها 1358.04 دولار وهو معدل ومستوى عال لم يشهده الذهب منذ 11 أبريل 2018.

أما بالنسبة للعقود الأمريكية فسجلت عند التسوية 1344.50 دولار للأوقية مرتفعة 0.1%، ولكن في الجلسة وصلت إلى 1359.50 دولار.