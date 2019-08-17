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هبوط في أسعار المعدن الأصفر بعد إنتهاء عيد الأضحى.. إعرف سعر الذهب اليوم السبت 17/8/2019

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
هبوط في أسعار المعدن الأصفر بعد إنتهاء عيد الأضحى.. إعرف سعر الذهب اليوم السبت 17/8/2019
سعر الذهب في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم السبت الموافق 17/8/2019 في محلات الصاغة نستعرضه لكم عبر موقع كلمة.أورج، حيث هبط سعر الذهب بعد إنتهاء عيد الأضحى و يستمر في الهبوط و قد بلغ أقصى سعر لعيار 24 آخر أيام عيد الأضحى  حيث وصل الى 812 جنيهاً مصرياً ثم إستمر في النزول حتى وصل الى 807 جنيه حيث أن هذا السعر بالمصنعية كمتوسط لسعر المصنعية في السوق المصرية .

 

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم السبت بدون مصنعية و بالمصنعية كمتوسط من سعر السوق المحلية .

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب اليوم السبت الموافق 17/8/2019 الموافق 16 من شهر ذو الحجة في الأسواق المحلية السعودية كمتوسط للسعر بالمصنعية نقدمه لكم عبر الجدول الآتي .

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24182.58 ريال سعودي48.68 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 22167.37 ريال سعودي 44.62 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 21159.76 ريال سعودي42.59 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 18136.94 ريال سعودي36.51 دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 14106.51 ريال سعودي 28.39  دولار أمريكي
سعر الذهب عيار 1291.29 ريال سعودي24.34 دولار أمريكي
سعر أوقية الذهب5,678 ريال سعودي1,514 دولار أمريكي
سعر جنيه الذهب1,278 ريال سعودي340.73 دولار أمريكي
سعر كيلو الذهب182,583 ريال سعودي48,675 دولار أمريكي

شهد سعر الذهب في السعودية ثبات من يوم أمس الجمعة بعد نزولة عن يوم الخميس .

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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