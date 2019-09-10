هبوط كبير في سعر الذهب اليوم والجرام يفقد 8 جنيهات

هبط سعر الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية بنهاية جلسات شبعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء ، إذ فقد سعر جرام الذهب 8 جنيهات مقارنة سعر الذهب اليوم بسعره أمس، ويرجع ذلك إلى تراجع سعر المعدن النفيس عالميا.







سعر الذهب اليوم عيار 21

وذكر نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم أن سعر الذهب اليوم هبط بنحو 8 جنيهات للجرام وأصبح سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 690 جنيها بدلا من 698 جنيها في تعاملات أمس الإثنين.







سعر الذهب اليوم عيار 18 و24

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 591 جنيها للجرام ، فين حين سجل عيار 24 نحو 789 جنيها للجرام في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء.







سعر الجنيه الذهب

وتراجع اليوم سعر الجنيه الذهب إذ سجل في نهاية التعاملات اليوم نحو 5520 جنيها.







هبوط سعر الذهب عالميا







وتراجع سعر الذهب اليوم عامليا في نهاية الجلسة الرابعة من جلسات شعبة الذهب ، لتشجيع المستثمرين وفتح شهيتهم ولفتح آفاق وآمال لهم ، ويأتي ذلك تحفيزا للاستثمار ؛ مما يعطي مؤشرا بتهدئة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، حسب ما نشرته وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب اليوم بعد هبوط سعر الجرام وهبوط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1490.10 دولار للأوقية إلى 1486 دولارا.