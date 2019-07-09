هبوط كبير في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار اليوم الثلاثاء 9/7/2019 في أنقرة وإسطنبول

متابعينا الأعزاء في كل مكان يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن سعر صرف الليرة التركية أما الدولار الأمريكي والعملات العربية، ويزداد البحث حالياً عن سعر صرف الليرة أمام الدولار على الأنترنت، بعد الأحداث الأخيرة والتوترات بين أنقرة وواشنطن، وأنقرة وأوروبا بعد شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسية أس 400 الدفاعية، ومعارضة واشنطن للصفقة، وتعطيلها لصفقة الطائرات الأمريكية f35، التي كان مقرر أن تبيعها أميركا لتركيا نتيجة شراء تركيا للمنظومة الروسية.
ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الليرة التركية بعد هذا التراجع الأخي،ر تكون قد انخفضت بنسبة 10% منذ بداية العام الحالي 2019 أمام الدولار، ونحن من خلال هذا المقال نرصد لكم أحدث سعر صرف لليرة التركية مقابل الدولار والعملات الرئيسية في السوق التركي والبنك المركزي.
سعر الليرة التركية اليوم الثلاثاء 9/7/2019 مقابل العملات الأجنبية
|العملة الأجنبية
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الأمريكي
|5,7300
|5,7266
|اليورو
|6,4268
|6,4219
|الجنيه الاسترليني
|7,1481
|7,1405
|الريال السعودي
|1,5291
|1,5278
|الدينار الكويتي
|18,8600
|18,7965
|الدرهم الإماراتي
|1,5605
|1,5595
|الجنيه المصري
|0,3460
|0,3440
|الريال القطري
|1,5758
|1,5723
|الدينار البحريني
|15,9325
|14,7004
|الدينار الأردني
|8,1242
|8,0862
|الدينار الليبي
|4,1044
|4,0798
التوقعات المستقبلية لسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار
يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تتراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، بعد التدخلات الأخيرة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسات النقدية، وعزله لمحافظ البنك المركزي التركي مراد سيتينكايا في نهاية الأسبوع الماضي، وأحيا هذا القرار المخاوف بشأن سلامة الليرة التركية بالنظر إلي الضغوط السابقة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من معدل التضخم السنوي الذي لا يزال أكثر من 15% في يوليو الماضي.
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