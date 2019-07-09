هبوط كبير في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار اليوم الثلاثاء 9/7/2019 في أنقرة وإسطنبول

متابعينا الأعزاء في كل مكان يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن سعر صرف الليرة التركية أما الدولار الأمريكي والعملات العربية، ويزداد البحث حالياً عن سعر صرف الليرة أمام الدولار على الأنترنت، بعد الأحداث الأخيرة والتوترات بين أنقرة وواشنطن، وأنقرة وأوروبا بعد شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسية أس 400 الدفاعية، ومعارضة واشنطن للصفقة، وتعطيلها لصفقة الطائرات الأمريكية f35، التي كان مقرر أن تبيعها أميركا لتركيا نتيجة شراء تركيا للمنظومة الروسية.

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الليرة التركية بعد هذا التراجع الأخي،ر تكون قد انخفضت بنسبة 10% منذ بداية العام الحالي 2019 أمام الدولار، ونحن من خلال هذا المقال نرصد لكم أحدث سعر صرف لليرة التركية مقابل الدولار والعملات الرئيسية في السوق التركي والبنك المركزي.

سعر الليرة التركية اليوم الثلاثاء 9/7/2019 مقابل العملات الأجنبية

العملة الأجنبية سعر البيع سعر الشراء الدولار الأمريكي 5,7300 5,7266 اليورو 6,4268 6,4219 الجنيه الاسترليني 7,1481 7,1405 الريال السعودي 1,5291 1,5278 الدينار الكويتي 18,8600 18,7965 الدرهم الإماراتي 1,5605 1,5595 الجنيه المصري 0,3460 0,3440 الريال القطري 1,5758 1,5723 الدينار البحريني 15,9325 14,7004 الدينار الأردني 8,1242 8,0862 الدينار الليبي 4,1044 4,0798

التوقعات المستقبلية لسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار