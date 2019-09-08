هبوط مقدارة 28 جنيهاً للجرام منذ الأسبوع الماضي.. تعرف على سعر الذهب اليوم الأحد المُوافق 8/9/2019
سعر الذهب اليوم الأحد المُوافق 8/9/2019 في جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية، حيث يستمر المعدن النفيس في الهبوط لثالث أيامه على التوالي بعد موجةٍ من الغلاء سيطرت عليه طوال الأسبوع الماضي، فقد إنخفض سعر الجرام عيار 21 من 721 الى 693 جنيهاً بواقع 27 جنيهاً في ثلاثة أيام فقط ومن المتوقع إستمرار الهبوط .
سعر الذهب في مصر
|الوحدة
|جنيه مصري
|دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 24
|792.12 جنيه
|48.47
|سعر الذهب عيار 22
|726.11 جنيه
|44.43
|سعر الذهب عيار 21
|693.12 جنيه
|42.41
|سعر الذهب عيار 18
|594.10 جنيه
|36.36
|سعر الذهب عيار 14
|462.07 جنيه
|28.28
|سعر الذهب عيار 12
|396.06 جنيه
|24.24
|سعر الذهب عيار 9
|297.04 جنيه
|18.18
|سعر أوقية الذهب
|24,635 جنيه
|1,508
|سعر جنيه الذهب
|5,545 جنيه
|339.32
|سعر كيلو الذهب
|792,116 جنيه
|48,473
إنخفض سعر الذهب عيار 24 حوالي 8 جنيهات عن أسعار الذهب يوم أمس كما شهد عيار 21 هبوطاً مقدارة 7 جنيهات عن يوم أمس السبت .
سعر الذهب بدون مصنعية .
|الوحدة
|سعر الذهب بدون مصنعية
|عيار 24
|792 إلى 794
|عيار 22
|726 إلى 728
|عيار 21
|693 إلى 695
|عيار 18
|594 إلى 596
|عيار 14
|462 إلى 463
|عيار 12
|396 إلى 397
|الاونصة
|24,631 إلى 24,702
|الجنيه الذهب
|5,544 إلى 5,560
|الكيلو
|792,000 إلى 794,286
سعر الذهب في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودي
|دولار أمريكي
|سعر الذهب عيار 24
|181.81 ريال
|48.47
|سعر الذهب عيار 22
|166.66 ريال
|44.43
|سعر الذهب عيار 21
|159.08 ريال
|42.41
|سعر الذهب عيار 18
|136.36 ريال
|36.36
|سعر الذهب عيار 14
|106.05 ريال
|28.28
|سعر الذهب عيار 12
|90.90 ريال
|24.24
|سعر أوقية الذهب
|5,654 ريال
|1,508
|سعر جنيه الذهب
|1,273 ريال
|339.32
|سعر كيلو الذهب
|181,807 ريال
|48,473
لم يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم تغييراً ملحوظاً فعلى عكس أسعار الذهب في مصر قد إرتفع السعر إرتفاعاً طفيفاً جداً غير ملحوظ .