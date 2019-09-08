هبوط مقدارة 28 جنيهاً للجرام منذ الأسبوع الماضي.. تعرف على سعر الذهب اليوم الأحد المُوافق 8/9/2019







سعر الذهب اليوم الأحد المُوافق 8/9/2019 في جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية، حيث يستمر المعدن النفيس في الهبوط لثالث أيامه على التوالي بعد موجةٍ من الغلاء سيطرت عليه طوال الأسبوع الماضي، فقد إنخفض سعر الجرام عيار 21 من 721 الى 693 جنيهاً بواقع 27 جنيهاً في ثلاثة أيام فقط ومن المتوقع إستمرار الهبوط .







سعر الذهب في مصر

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 792.12 جنيه 48.47 سعر الذهب عيار 22 726.11 جنيه 44.43 سعر الذهب عيار 21 693.12 جنيه 42.41 سعر الذهب عيار 18 594.10 جنيه 36.36 سعر الذهب عيار 14 462.07 جنيه 28.28 سعر الذهب عيار 12 396.06 جنيه 24.24 سعر الذهب عيار 9 297.04 جنيه 18.18 سعر أوقية الذهب 24,635 جنيه 1,508 سعر جنيه الذهب 5,545 جنيه 339.32 سعر كيلو الذهب 792,116 جنيه 48,473







إنخفض سعر الذهب عيار 24 حوالي 8 جنيهات عن أسعار الذهب يوم أمس كما شهد عيار 21 هبوطاً مقدارة 7 جنيهات عن يوم أمس السبت .

سعر الذهب بدون مصنعية .







الوحدة سعر الذهب بدون مصنعية عيار 24 792 إلى 794 عيار 22 726 إلى 728 عيار 21 693 إلى 695 عيار 18 594 إلى 596 عيار 14 462 إلى 463 عيار 12 396 إلى 397 الاونصة 24,631 إلى 24,702 الجنيه الذهب 5,544 إلى 5,560 الكيلو 792,000 إلى 794,286

سعر الذهب في السعودية







الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 181.81 ريال 48.47 سعر الذهب عيار 22 166.66 ريال 44.43 سعر الذهب عيار 21 159.08 ريال 42.41 سعر الذهب عيار 18 136.36 ريال 36.36 سعر الذهب عيار 14 106.05 ريال 28.28 سعر الذهب عيار 12 90.90 ريال 24.24 سعر أوقية الذهب 5,654 ريال 1,508 سعر جنيه الذهب 1,273 ريال 339.32 سعر كيلو الذهب 181,807 ريال 48,473

لم يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم تغييراً ملحوظاً فعلى عكس أسعار الذهب في مصر قد إرتفع السعر إرتفاعاً طفيفاً جداً غير ملحوظ .





