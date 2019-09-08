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سعر الذهب في مصر و السعودية
أسعار الذهب بالمصنعية وبدون
أخبار إقتصادية

هبوط مقدارة 28 جنيهاً للجرام منذ الأسبوع الماضي.. تعرف على سعر الذهب اليوم الأحد المُوافق 8/9/2019

بواسطة نبيل عامر 0


سعر الذهب اليوم الأحد المُوافق 8/9/2019 في جمهورية مصر العربية  و المملكة العربية السعودية، حيث يستمر المعدن النفيس في الهبوط لثالث أيامه على التوالي بعد موجةٍ من الغلاء  سيطرت عليه طوال الأسبوع الماضي، فقد إنخفض سعر الجرام عيار 21 من 721 الى 693 جنيهاً بواقع 27 جنيهاً في ثلاثة أيام فقط ومن المتوقع إستمرار الهبوط .



سعر الذهب في مصر

الوحدةجنيه مصريدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24792.12 جنيه48.47
سعر الذهب عيار 22726.11 جنيه44.43
سعر الذهب عيار 21693.12 جنيه42.41
سعر الذهب عيار 18594.10 جنيه36.36
سعر الذهب عيار 14462.07 جنيه28.28
سعر الذهب عيار 12396.06 جنيه24.24
سعر الذهب عيار 9297.04 جنيه18.18
سعر أوقية الذهب24,635 جنيه1,508
سعر جنيه الذهب5,545 جنيه339.32
سعر كيلو الذهب792,116 جنيه48,473

 



إنخفض سعر الذهب عيار 24 حوالي 8 جنيهات عن أسعار الذهب يوم أمس كما شهد عيار 21 هبوطاً مقدارة 7 جنيهات عن يوم أمس السبت .

سعر الذهب بدون مصنعية .



الوحدةسعر الذهب بدون مصنعية
عيار 24792 إلى 794
عيار 22726 إلى 728
عيار 21693 إلى 695
عيار 18594 إلى 596
عيار 14462 إلى 463
عيار 12396 إلى 397
الاونصة24,631 إلى 24,702
الجنيه الذهب5,544 إلى 5,560
الكيلو792,000 إلى 794,286

سعر الذهب في السعودية



الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
سعر الذهب عيار 24181.81 ريال48.47
سعر الذهب عيار 22166.66 ريال44.43
سعر الذهب عيار 21159.08 ريال42.41
سعر الذهب عيار 18136.36 ريال36.36
سعر الذهب عيار 14106.05 ريال28.28
سعر الذهب عيار 1290.90 ريال24.24
سعر أوقية الذهب5,654 ريال1,508
سعر جنيه الذهب1,273 ريال339.32
سعر كيلو الذهب181,807 ريال48,473

لم يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم تغييراً ملحوظاً فعلى عكس أسعار الذهب في مصر قد إرتفع السعر إرتفاعاً طفيفاً جداً غير ملحوظ .



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نبيل عامر

    نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه



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