هدوء في أسعار الذهب اليوم السبت 29 – 6 – 2019 في الأسواق المصرية

تلقى أسعار الذهب اهتمامًا كبيرًا بين الكثير من الأشخاص على مستوى العالم، سواء التجار أو المستثمرين أو حتى الراغبين في شراء المصوغات الذهبية من أجل اقتنائها، ومن هنا يبحث الكثير بشكل يومي عن اخر الأخبار المتعلقة بسعر الذهب في الأسواق، ويأتي ذلك بشكل خاض بعد موجة الانخفاض الشديدة التي قد شهدتها أسعار الذهب على المستوى العالمي بشكل عام وعلى مستوى مصر بشكل خاص خلال الأيام السابقة، والتي انخفض فيها الذهب لأكثر من عشر جنيهات في الجرام الواحد، ليأتي الذهب اليوم السبت الموافق 29 من شهر يونيو 2019، ليشهد حالة من الهدوء والاستقرار الكبيرين محافظًا بهما عل معدل الاستقرار الحالي.

استقرار أسعار الذهب اليوم

وكان قد صرح السيد الأستاذ نادي نجيب، عضو شعبة الذهب في الغرف التجارية بمصر ، بأن هناك حالة من الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب في مصر ، اليوم السبت المواف 29 يونيو 2019، وذلك عند آخر انخفاض قد وصلت إليه أسعار الذهب يوم أمس الجمعة.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت تراجع وانخفاض كبير على المستوى العالمي، في الأسام السابقة والتي قد انتهت بيوم أمس الجمعة ، ويتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الدولار إلى أعلى مستوى في خلال أسبوع، في حين ينتظر المستثمرون التطورات الخاصة بالأعمال التجارية بين كل من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان.

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو

كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب من عيار 18 ، كان قد سجل للجرام الواحد 555 جنيه مصري ، في حين أن سعر الذهب من عيار 21 كان قد سجل 648 جنيه مصري للجرام الواحد، أما فيما يخص سعر الذهب من عيار 24 فنجد أنه قد سجل سعر 740 جنيه مصري للجرام.

وفيما يتعلق بأسعار الجنيه الذهب في الأسواق والمحلات المصرية نجد أنه قد سجل 5184 جنيه مصري، بينما قد سجل سعر أوقية الذهب في مصر ما يبلغ 1403 دولارات أمريكية.

أما قد سجلت سعر الاونصة الذهبية ما بين 23,032 جنيه إلى 23,103، في حين يترواح سعر الذهب من عيار 12 للجرام الواحد ما بين 370 جنيه إلى 371 جنيه، ليسجل بعد ذلك الذهب من عيار 14 للجرام الواحد ما يترواح بين 432 إلى 433.