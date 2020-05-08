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هل ارتفعت أسعار اللحوم بالمجمعات والمنافذ الاستهلاكية؟.. الحكومة تُجيب

بواسطة أحمد سعيد
حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات والمنافذ الاستهلاكية تعرف على حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات والمنافذ الاستهلاكية

نشرت بعض المواقع الإخبارية، وصفحات على منصات السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية، أنباءً تفيد بارتفاع كبير في أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، فيما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة: إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنها مجرد شائعة رددها البعض لإثارة البلبلة.

أسعار اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

وأكدت وزارة التموين أن أسعار اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة على مستوى محافظات الجمهورية ثابتة، ولم يجر عليها أي زيادة حتى الآن.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر مخزون إستراتيجي من اللحوم يكفي لأشهر عديدة، كما تجري الوزارة بصفة دورية شن حملات على أسواق اللحوم لضبط المخالفات والتجار المتلاعبين بالأسعار، وتحرير محاضر ضدهم، وذلك بهدف استقرار الأسعار في جميع الأسواق، والتخفيف على المواطنين، خصوصًا في ظل الأزمة التي تمر بها مصر والعالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

توفير السلع

وفي سياق نفيها ارتفاع أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، أوضحت وزارة التموين، أنها تتابع حركة السلع التموينية في الأسواق، مؤكدة أنه يوجد منها كميات كبيرة تفي باحتياجات المواطنين لأشهر كثيرة، وعلى رأسها كميات من اللحوم والدواجن.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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