هل دعم حساب المواطن ثابت أو متغير للمستفيدين

موعد صرف حساب المواطن من اهم الأمور التي تشغل المستفيدين في المملكة ولذلك أصدرت المملكة من خلال وزارة العمل والتنمية برنامج حساب المواطن لتعويض المواطنين التي تلحق بهم الضرر نتيجة التوسعات في المملكة وتخفيف أي أعباء عليهم،كما يهدف برنامج حساب المواطن إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات الأكثر استحقاقاً والمستحقة للدعم، وذلك بالطريقة والأسلوب الذي يؤدي إلى الاستهلاك الرشيد، وحساب المواطن يضمن إلى حد كبير توجيه الدعم الحكومي بشكل عادل.

ومع كل دفعة جديد في برنامج حساب المواطن يزيد التساولات في عقول المواطنين المستفيدين من البرنامج ذوى الدخل المحدود عن موعد الصرف وقيمة الصرف وشروط الحصول عليها، ويتفاوت المبلغ الذين يحصلون علية على حسب ظروف المعيشة لكل اسره وا عمارهم ويتعلق بذلك بمجموع رواتب الأسر من الأب والتابعين وكذلك راتب الزوجة.

ولا يرتبط الدعم التي تقدمة المملكة براتب الأسرة فقط أو التابعين ولكن يوجد الكثير من المعايير الاستحقاق المجتمعة تحدد ذلك فمن الممكن حصول شخص راتبة قليل على دعم منخفض مقارنة بشخص اخر راتبه مرتفع فيحصل على دعم كبير.

الحاسبة التقديرية

يمكن لجميع المستفيدين من حساب المواطن في المملكة معرفة قيمة الدعم من خلال الدخول عبر موقع البرنامج.

الضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفزاد الأسرة من سن 18 عام فما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة اقل من 18 عام.

أدخال مجموع دخل الأسرة.

سيظهر بعد ذلك مبلغ الاستحقاق التقديري.

وتتم ايداع الدفعات للكل المستفيدين من الدعم التي تنطيق الشروط عليهم لاستحقاق الدعم والأهلية ويمكن معرفة أسماء المقبولين في برنامج حساب المواطن عن طريق كتابة رقم الهوية.

التسجيل مستمر

تتواصل عملية التسجيل في الدفعة الجديدة 21 التي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل ويجب على المواطنين التسجيل في حساب المواطن لاستفادة من الدعم المالي التي تقدمة المملكة والذي يعتبر برنامج حساب المواطن أحدي أهداف روية 2030 التي تعمل المملكة من خلالها على تطوير والنهوض بمجتمعها عالميا .

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وان يقيم المستفيد داخل المملكة بصفة مستمرة لا يقيم خارج المملكة العربية السعودية لأكثر من 90 يوما خلال 12 اشهر الماضية ، كما يجب على المستفيد عدم تواجده في السجون أو دار ألإيواء والتحقق والتأكد من البيانات الشخصية وبذلك يتم اعتماد استحقاق الدعم على مجموع دخل الأسرة والتابعين إذا كانوا اكبر أو اقل من 18 عام.