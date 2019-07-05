هنا نرصد لكم التعريفة الجديدة للمواصلات داخل نطاق محافظة الدقهلية

أصدر محافظ الدقهلية الدكتور “كمال شاروبيم” صباح اليوم الجمعة التسعيرة الجديدة للوقود بكل أنواعه، فضلاً عن اعتماد التعريفة الجديدة لوسائل المحافظات بكل أرجاء المحافظة، وهنا نسر لكم بالتفصيل كل ما جاء في تصريحات الوزير صباح اليوم.

التسعيرة الجديدة لمواد الوقود بكل أنواعه :

أكدت مصادر مسئوله بأن أسعار المواد البترولية قد ازدادت نسبة بسيطة، وهي كالآتي :

• سعر لتر بنزين 80 هو 6.74 جنيه مصري.

• سعر لتر بنزين 92 هو 8 جنيه.

• سعر لتر بنزين 95 هو 9 جنيه.

• أسعار السولار والكيروسين 6.75 جنيه.

• المتر المكعب من الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 3.5 جنيه.

على الجانب الآخر، يتساءل الكثير عن أسعار اسطوانة الغاز المنزلي، حيث جاء سعر الأسطوانة حوالي 65 جنيه على ارض المستودع، وفي حال تسليمها على بعد مسافة 2 كيلومتر فهو 67 جنيه، أما إن كان سعر تسليمها لمسافة أبعد من 2 كيلو متر فيكون السعر اقصاه 70 جنيهاً.

وفيما يتعلق بأسطوانة الغاز التجاري فيكون سعرها حسب المسافة، ووفقاً لما جاء في التصريحات يبدأ سعرها من 130، 135، 140 جنيه.

أسعار ركوب السيارات :

حدد المحافظ التعريفة الحديدة لوسائل المواصلات وبناءً على هذا تكون أسعار ركوب السيرفيس لكافة الخطوط داخل المدن وهو 2 جنيه، وتكون بداية البونديرة للتاكسي 6 جنيهات على أن يتم احتساب كل كيلو بسعر 1.25 جنيه، أما عن اسعار التعريفات للسيارات الأجرة في كل أرجاء المحافظة تابعونا لنوافيكم بها.