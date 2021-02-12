وزارة التجارة تضع حد أقصى لسعر السمك الزبيدي في الأسواق

السمك الزبيدي المحلي الكويتي واحد من أشهى الأسماك على المائدة في دولة الكويت، وفي شهر فبراير 2021 حددت وزارة التجارة حد أقصى لسعر السمك الزبيدي الكويتي في كل منافذ البيع وأسواق السمك والمجمعات التجارية.

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كما حددت الوزارة قائمة الحد الأقصى لكل الأسماك المحلية الكويتية ومنها سمك الهامور، قرار الوزارة بوضع الحد الأقصى لأسعار الأسماك المحلية لمنع أي تلاعب في أسواق السمك، ولمنع رفع الأسعار دون سبب على المتسوقين.

سعر السمك الزبيدي الكويتي 2021

قالت وزارة التجارة، أنه سوف تراقب أسعار السمك الكويتي المحلي في مختلف الأسواق، لضمان التزام الجميع بقائمة الأسعار المنشورة، سعر السمك الزبيدي الكويتي المحلي حبة كبيرة وزنها من 700 جرام حتى 1000 جرام لا تزيد عن 11 دينار للكيلو، سعر الزبيدي حبة متوسطة 8 دينار، سعر الزبيدي الكويتي حبة صغيرة أقل من 350 جرام 6 دينار للكيلو كحد أقصى.