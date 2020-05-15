وزارة التجارة تعلن حقيقة تراجع الصادرات بنسبة 25%

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات على منصات السوشيال ميديا أنباء عن تراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة كورونا، فيما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدًا أنها مجرد شائعة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرر رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة 15 مايو 2020، إنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة التي أن صادرات الحاصلات الزراعية بلغت 821 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 812 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

شائعة تراجع الصادرات الزراعية المصرية

وأضافت وزارة التجارة، في ردها على شائعة تراجع الصادرات الزراعية المصرية، أن المنتجات الزراعية شهدت طلبًا دوليًّا كبيرًا، رغم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مصر صدرت نحو 2.23 مليون طن من الفاكهة والخضروات أول ثلاثة أشهر من العام الحالي 2020.

وكانت مصر حازت على المرتبة الأولى عالميًّا في تصدير الموالح، وتصدر البرتقال المرتبة الأولى في قائمة صادرات مصر الزراعية بإجمالي 1.2 مليون طن، بإجمالي مبلغ 107 ملايين دولار، وجاءت البطاطس في المرتبة الثانية بـ550 ألف طن ومبلغ 140 مليون دولار.

الصادرات البترولية

وفي سياق الرد على شائعة تراجع الصادرات الزراعية المصرية، فقد ارتفعت الصادرات غير البترولية لمصر في أول ثلاثة أشهر من 2020 بنسبة بلغت 2%، إذ وصلت إلى 6 مليارات و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019.