وزارة التموين تبدأ اليوم السبت في إعادة المستبعدين من دعم البطاقات التموينية وتفتح باب ضم الزوجة غير المقيدة

وزارة التموين تبدأ اليوم السبت في إعادة المستبعدين من دعم البطاقات التموينية وتفتح باب ضم الزوجة غير المقيدة

بعد تقديم تظلمات بطاقات التموين للمستبعدين من الدعم، تبدأ وزارة التموين في إعادة المستبعدين المقبول تظلمهم، ويرجى العلم أن وزارة التموين فتحت باب التظلمات حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، ويمكن لأي مواطن تظهر له رسالة تفيد بعدم أحقيته في تلقي الدعم، تقديم تظلم عبر موقع دعم مصر، مع كتابة سبب التظلم الحقيقي، حيث ستقوم الوزارة لاحقا بالتحقق من صحة السبب المقدم، وفي حالة الحاجة إلى تقديم مستندات سيتم طلبها من مقدم التظلم مباشرة.







وكشف تقرير رسمي لوزارة التموين، أنه لن يتم استبعاد أي شخص من الأسر محدودة الدخل، أو الأسر الأولى بالرعاية، ولكن سيتم استبعاد الغير مستحقين للدعم، وجاء قرار الوزير بفتح باب التظلم لنهاية أكتوبر مرة أخرى، بهدف إتاحة الفرصة للمتظلم في تقديم تظلمه بشكل أوسع.

وبدأت مكاتب التموين اليوم السبت في مختلف المحافظات، بتنفيذ القرار الوزاري رقم 191، الذي يهدف إلى ضم الزوجة الغير مقيدة إلى بطاقات التموين الخاصة بزوجها أو على بطاقة الأسرة، ومن المهم أن تكون البطاقة التموينية للزوج أو الأسرة سارية ومستحقة للدعم.







وتفتح وزارة التموين باب استقبال التظلمات التموينية، حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، من خلال موقع دعم مصر ثم اختيار تقديم تظلم، وكتابة سبب التظلم دون وضع مستندات، فعند الحاجة إلى ذلك ستقوم الوزارة بطلب المستندات من المواطن مباشرة، ولكن من المهم كتابة سبب التظلم الصحيح.