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وزارة التموين تُعلن مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر

بواسطة أحمد سعيد
مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر وزارة التموين تُعلن مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر المبارك، إذ تعود إلى العمل بدءًا من الساعة 5 صباحًا حتى 5 مساءً أي لمدة 12 ساعة يوميًّا، مشيرة إلى أن بعض المخابز ستستمر في العمل حتى الساعة مساءً، وذلك بدءًا من أول أيام العيد.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المواعيد هي التي كانت مقررة قبل قدوم شهر رمضان المبارك، كما أن المجمعات الاستهلاكية في جميع المحافظات ستبدأ عملها وصرف جميع السلع المتاحة لديها للمواطنين بدءًا من ثاني أيام عيد الفطر.

1 مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر
2 30% من المخابز إجازة

مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، في سياق إعلان مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر المبارك، إن الوزارة لديها مخزون استراتيجي كبير من السلع أسهم في تحقيق الأمن الغذائي خلال فترة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن جميع السلع متوفر مخزون منها لا يقل عن 5 أشهر مقبلة.

وأضاف الوزير في تصريحات صفحية، اليوم الإثنين، أن الصوامع والشون المطورة ستستقبل القمح من جميع الموردين بدءًا من ثالث أيام عيد الفطر، لافتًا إلى أن الوزراة وفّرت جميع احتياجات المخابز قبل العيد.

30% من المخابز إجازة

وفي سياق حديثع عن مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر، أوضح وزير التموين أن جميع المخابز ستعمل بطاقتها يوميّا، فيما عدا نحو 30% منها طلبت إجازة رسمية في العيد على أن تستأنف العمل مباشرة بعد الإجازة.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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