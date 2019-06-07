وزارة العمل تحسم الجدل بخصوص موعد صرف مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج موعد صرف مساعدة المقطوعة ، حيث تفاعلت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية مع العديد من الإستفسارات بشأن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث أكدت وزارة العمل على أنه لا يوجد موعد محدد لصرف مساعدة المقطوعة وقد دعت كافة المستفيدين إلي الإنتظار حتي يتم الصرف ،وقد كان حساب خدمة العملاء في وزارة العمل قد تلقى الكثير من الإستفسارات بخصوص موعد صرف مساعدة المقطوعة .

وزارة العمل تجيب على إستفسارات المواطنين بشأن موعد صرف مساعدة المقطوعة

هذا وقد رد حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة بأنه لا يوجد وقت محدد من أجل صرف مساعدة المقطوعة ، ويرجى الإنتظار لحين الصرف ، وقد ناشد العديد من المستفيدين وزارة العمل بسرعة صرف مساعدة المقطعة وذلك من اجل سداد إحتياجات المواطنين وسداد ديونهم وقضاء حوائجهم .

ما هي مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة التي تقدمها الحكومة في دولة المملكة العربية السعودية ، هي مساعدة مالية يتم صرفها للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط أو الأسر التي لا تستطيع تلبية إحتياجاتها الإساسية ، حيث تعمل الحكومة على تحسين ظروف المواطنين في المملكة من أجل حياة جميلة ورائعة للمواطنين في المملكة ، وقد حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة العديد من الشروط من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي .