وزارة العمل تودع معاشات الضمان الإجتماعي مساعدة المقطوعة عن شهر ذو القعدة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 04-07-2019 ، عن إيداع المعاشات الضمانية في الضمان الإجتماعي حيث بدأت قبل قليل بإيداع مبالغ المعاشات الضمان الإجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذو القعدة في حسابات مستفيدي ومستفيدات الضمان ، حيث تشمل تلك المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء ،حيث تشمل معاشات الضمان بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي والذي يقضى بإستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية .
شروط مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعيحددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من الشروط من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان ، ويزداد الإقبال على التسجيل في الضمان بسبب إرتفاع غلاء المعيشة وإرتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات ، ومن بين تلك الشروط ما يلي :-
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
التعليقات