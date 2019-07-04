وزارة العمل تودع معاشات الضمان الإجتماعي مساعدة المقطوعة عن شهر ذو القعدة

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية