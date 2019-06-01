وزارة المالية تعلن سعر الدولار الجمركي لشهر يونيو

قررت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية الضرورية عند 16 جنيها، وقد أصدرت الوزارة بيانا، أوضحت به قرارها بالموافقة على تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية وهي 16 جنيها للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع التي وردت بجدول التعريفة الجمركية وكذلك الأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة للمصانع من الخارج، سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 أو التي يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل طبقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية

كما حدد منشور وزارة المالية سعر الدولار الجمركي عند 16.8648 للسلع المنصوص عليها بالكشوف المرفقة، موضحا أنه سيتم العمل بهذه الأسعار اعتبارًا من يوم 1 يونيو حتى 30 يونيو 2019، وكشفت مصلحة الجمارك عن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال شهر يونيو المقبل عند مستوى 16 جنيهاً.

وكانت مصلحة الجمارك المصريةقد أعلنت في بيان لها عن الإبقاء على أسعار صرف العملات الأجنبية على السلع والخدمات الاستراتيجية والضرورية خلال شهر يونيو القادم بموجب القرار رقم 6 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركي.

كما أصدرت المصلحة قرارا برفع سعر الصرف جمركيا علي العملات الأجنبية بالنسبة لواردات وصادرات السلع غير الضرورية والترفيهية، ليصل بذلك سعر الدولار الجمركي نحو 16.86 جنيه و اليورو بـ 18.78 جنيه والجنيه الاسترليني عند 21.39 جنيه.