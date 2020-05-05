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وزارة المالية تكشف عن سعر الدولار في الموازنة العامة الجديدة

بواسطة أحمد سعيد
الكشف عن سعر الدولار في الموازنة العامة الجديدة وزارة المالية تكشف عن سعر الدولار في الموازنة العامة الجديدة

حدّدت وزارة المالية سعر الدولار في الموازنة الجديدة للدولة لعام “2020-2021″، بـ16 جنيها فقط، مقابل 17.5 جنيه في موازنة العام الحالي “2019-2020” التي تنتهي في آخر شهر يونيو المقبل، وذلك بحسب أحمد عبد الله، رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء 5 مايو 202، لمناقشة مخصصات الإنفاق في ضوء الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020/2012، لمشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

سعر الدولار في الموازنة الجديدة

وقال رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، إن سعر الدولار الذى حددته الوزارة بمشروع الموازنة الجديدة هو سعر تقديري، وذلك على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة.

من جهته، استعرض على عبد المعبود، مدير عام الشئون المالية بهيئة السلع التموينية، مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة 2020/2021، إذ كشف عن انخفاض مُخصصات الإنفاق على استيراد القمح بنحو 7 مليارات جنيه مُقارنة بموازنة العام المالى الحالي.

انفخاض أسعار القمح

وفي سياق الحديث عن سعر الدولار في الموازنة الجديدة، فقد تساءل ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عن أسباب هذا الانخفاض، فأرجع أحمد عبد الله رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، السبب إلى تراجع سعر طن القمح المستورد عالميًّا من 250 دولار للطن خلال العام الحالي إلى 230 دولارا للطن بموازنة 2020/2021.

وأضاف “عبد الله” من بين الأسباب انخفاض سعر دولار المُحدد بالموازنة من 17.5 جنيه خلال موازنة العام الحالي “2019 – 2020″، إلى 16 جنيهًا، فقط بمشروع الموازنة الجديدة التي حددتها الدول لعام 2020/2021.

أحمد سعيد

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تعليق 1
  1. خالد يقول

    رب فذلك ليا ٱو لك

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