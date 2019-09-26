اسعار تذاكر القطارات والمترو من الأمور الحساسة جدًا بالنسبة للمواطنين، وذلك نظرًا لاستخدام وسائل المواصلات بشكل يومي من وإلى العمل، لذا فأي زيادة تطرأ على تذاكر المترو والقطارات قد تتسبب في مشكلة مالية للمواطنين، خاصة مع تدني المرتبات وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا عليهم، لذا تراعي الدولة المصرية تلك القضية، وقد تم رفع أسعار الوقود مرخرًا بعد أن تم رفع الدعم كليًا عن الوقود حسب توصيات بنك النقد الدولي، وفي الأجواء الغير مستقرة التي تشهدها البلاد، زعمت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا بشأن رفع تذاكر المترو والقطارات، وهنا استلزم الأمر رد وزارة النقل، فلنتابع معًا كيف ردت وزارة النفل على تلك الشائعات.







وزارة النقل توضح حقيقة ارتفاع اسعار تذاكر المترو والقطارات

كشف وزارة النقل عن عدم وجود أي نية لزيادة أسعار تذاكرة المترو والقطارات في الوقت الحالي، كما أكدت أن اشتراكات القطارات وفئاتها ستظل كما هي أيضًا بدون أي تغيير، وكذلك الإعفاءات، بل أن هناك عمل على قدم وساق لتحسين الخدمات، وقد ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الدقة عند نشر أية أخبار مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك نظرًا لانتشار الشائعات التي يروجها أعداء الوطن.







وجدير بالذكر أن قانون المعاشات والتأمينات الجديد يزيد من القطاعات الحاصلة على الإعفاءات والمميزات، ومنها بعض التخفيضات في أسعار تذاكر المترو والقطارات، وذلك تيسيرًا على تلك الفئة.