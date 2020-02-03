وزير التعليم ينهي الجدل حول “تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا”

في رد فعل سريع من وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى “شوقي” صدور قرار بتأجيل الدراسة على مستوى الجمهورية، خشية فيروس كورونا.

وزير التعليم ينهي الجدل حول تأجيل الدراسة

وفي تدوينة عاجلة، نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال وزير التربية والتعليم: “أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء، الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليلا ونهارا كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة، ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة”.

ودعا شوقي أولياء الأمور والطلاب، إلى ضرورة “عدم اختلاق أي حالة من الهلع”، مطالبا الجميع بضرورة ” الالتزام بتقديرات علمية مسؤولة عنها الدولة. وفيما يتعلق بتأجيل الدراسة، رد بحسم:

“ليس هناك أي تغيير، سيتم الإعلان بشكل رسمي حال طرأ أي جديد.. دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين”.

موعد انطلاق الترم الثاني للعام الدراسي 2019/2020

حددت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، بدء إجازة نصف العام في 25 يناير الماضي، وحسب خطة الوزارة، فإن هذه العطلة سوف تستمر حتى يوم 6 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن الفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ اعتبارا من يوم 8 فبراير الجاري.

آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم

في إطار خطتها لإعلام العالم بتطورات الفيروس القاتل، حدّثت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، عدد الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن العدد ارتفع إلى 362 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 56 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن وتيرة انتشار المرض ما زالت مرتفعة كما هي، فقد سجلت 2103 إصابات جديدة في آخر 24 ساعة فقط.