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وزير التموين يصدر 10 تعليمات للمحلات التجارية: كمامة وقفاز للزبائن

بواسطة أحمد سعيد
وزير التموين يصدر 10 تعليمات للمحلات التجارية وزير التموين يصدر تعليمات للمحلات التجارية اليوم

ألزم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جميع المحالات التجارية على مستوى الجمهورية بـ10 تعليمات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” خلال الفترة المقبلة، وحماية المواطنين الذي يتوجهون إلى تلك المحال يوميًّا للتسوق والحصول على احتياجاتهم.

ووجّه الوزير جميع المديريات التابعة للوزارة بالتعاون مع الغرف التجارية والوحدات المحلية، على مستوى المحافظات، بالتنبيه على المحالات التي تستقبل المواطنين يوميًّا، ومنها السوبر ماركت ومحلات الأحذية ومحلات الملابس، وغيرهم، باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتقال أي عدوى للمواطنين.

1 تعليمات من وزير التموين إلى المحلات التجارية
2 لافتات إرشادية في المحلات التجارية

تعليمات من وزير التموين إلى المحلات التجارية

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن التعليمات الـ10 التي أوصى بتطبيقها في المحلات التجارية للحد من انتشار وباء “كوفيد -19″، تأتي على النحو التالي:

  • توزيعها الكمامات على “الزبائن” بسعر التكلفة.
  • ارتداء القفاز البلاستيك الخفيف داخل المحلات.
  • عدم استقبال المواطنين غير المتلزمين بارتداء الكمامة.
  • التزام العاملين في المحلات بارتداء الكمامة والقفاز.
  • تقليل عدد الزبائن إلى 25% من السعة الاستيعابية.
  • تطهير مستمر للمحلات.
  • الالتزام بالمسافات الآمنة عند (الكاشير).
  • الالتزام بالتباعد الاجتماعي في أماكن الانتظار خارج المتاجر.
  • حسن معاملة الزبائن والتأكيد على توفر البضائع.
  • توفير المواد المطهرة داخل المحلات.

لافتات إرشادية في المحلات التجارية

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة تعليق لافتات إرشادية، في المحلات التجارية في مكان ظاهر أمام الجمهور، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا بتعميم هذه التعلميات على جميع المتاجر، وتحميل صاحل المحل المسؤولية في حالة عدم التنفيذ.

أحمد سعيد

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