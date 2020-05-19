وزير التموين يعلن نفاد كوبونات السلع.. ويوجه رسالة للمواطنين

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن نفاد كوبونات السلع الغذائية في جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وجارٍ طبع كميات إضافية أخرى، ليستفيد منها المواطنون الراغبون في إخراج زكاة الفطر للفئات غير القادرة، مشيرًا إلى أن الفكرة لاقت قبولا واسعًا وسيجري تعميمها في جميع المناسبات للتشجيع على التكافل بين الناس.

وقال وزير التموين في تصريحات صحفية، إن هذه الكوبونات تسمح لحاملها صرف أي سلع غذائية ومنها اللحوم والدواجن من جميع منافذ المجمعات في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنها تأتي بمبالغ 20 و50 و100 جنيه، ومن خلال قيمة كل كوبون يستطيع المواطن شراء ما يريده من سلع غذائية.

وزير التموين يعلن نفاد كوبونات السلع

وأضاف الوزير في سياق حديثه عن كوبونات السلع الغذائية، أن الشركات الكبرى والمنتجين التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يطرحون السلع بأسعار مخفضة في جميع المناسبات، لتخفيف العبء على المواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدًا ضخ 40% إضافية من السلع لتوفير جميع السلع في رمضان ولتلبية جميع الاحتياجات.

ووجّه “المصيلحي” رسالة إلى جميع المواطنين بضرورة عدم الزحام أمام منافذ صرف السلع؛ حفاظا على صحتهم، خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، مؤكدًا أن تأمين المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الأساسية الدولة بشكل أساسي في كل وقت، ولذلك لم يشعر المواطنين طوال الفترة الماضية بأي أزمة في السلع.

ضبط الأسواق

وفي سياق حديثه عن نفاد كوبونات السلع الغذائية، فقد وجه وزير التموين رسالة أخرى، إلى الأجهزة الرقابية في الوزارة وحماية المستهلك بتشديد الرقابة على جميع الأسواق ومنافذ البيع المختلفة على مستوى جميع المحافظات، وضبط المحتكرين، لتوفير كميات مناسبة من السلع الغذائية للمواطنين، وبأسعار مخفضة.