وزير المالية يكشف عن خسائر الدولة خلال شهر واحد بسبب فيروس كورونا المستجد

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الدولة تحرص على العمل على زيادة نسبة الاستثمارات بالموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الجديدة تستهدف العديد من المشروعات منها مشروعات الخدمة المقدمة، والصرف الصحي، ومشروعات الطرق والبنية التحتية.

فرض ضرائب جديدة على هذه الفئات

وأشار وزير المالية في تصريحاته أنه تم فرض ضرائب جديدة بقيمة 2 % على الأسواق الحرة، بالإضافة إلى عقود اللاعبين بقيمة تتراوح ما بين 3 % إلى 10 %، لافتاً إلى أنه سيتم فرض ضرائب على الإنترنت، وأيضاً على الشركات التجارية وشركات الإنترنت.

وأضاف الدكتور محمد معيط في مداخله هاتفية على برنامج “علىة مسؤوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر خسرت نحو خمسة عشر مليار قبل ظهور فيروس كورونا المستجد في قطاع السياحة فقط، مؤكداً أن قطاع السياحة كان يوفر وظائف مباشرة إلى نحو مليون مواطن تقريباً، مشيراً إلى أنهم كانوا يسددون تأميناتهم بالإضافة إلى الضرائب.

خسائر الدولة في شهر واحد فقط تجاوزت 100 مليار دولار

وأشار وزير المالية إلى أن تذكرة طيران أيضاً كان يفرض عليها ضرائب يتم توريدها إلى خزانة الدولة، بالإضافة إلى أنه كان يفرض رسوم على المغادرة بالمطارات، الأمر الذي أثر بالسلب على الخزانة حيث توقف كل تلك الإيرادات تماماً نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن الخسائر التي أصابت البلاد حالياً نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد تجاوزت المائة مليار دولار، مشيراً إلى أن تلك الإيرادات لم تتمكن الدولة من تحصيلها كما كان معتاد من مختلف القطاعات مثل السياحة وغيرها، لافتاً إلى أن الدولة على الرغم من تلك الخسائر المهولة إلا أنها تحاول ألا تشعر المواطن بكل تلك الخسائر الضخمة.