وظائف شاغرة وفرص عمل في الامارات

نقدم لكم أكثر الوظائف المعلنة لتاريخ اليوم، وهذه الوظائف بدوام كامل، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تحتاج إلى يد عاملة مهاجرة في كل المجالات، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح في إيجاد الوظيفة التي تناسبه.

نصائح ليتم قبولك

1. لاتنسى أن تضيف كل شهادات التعليمية فهذا يزيد من فرصة القبول.

2. سيرة ذاتية جميلة، هي من أحد الأشياء التي تأخد بعناية ليتم قبولك في هذه الوظيفة، فأحرص على كتابة كل معلوماتك الشخصية.

3. لاتنسى اخي القارئ إرفاق بطاقة الهوية وصورك الشخصية.

الوظائف المعلنة

1. وظائف الطيران

شركةالامارات الخاصة بالطيران أنها بحاجة لوظفين في عودة تخصصات :

_ مضيف طيران _طيار _ مسؤول بخدمة العملاء

يتم التقديم عبر موقع الخاص لشركة طيران الامارات.

2. وظائف قناة العربية فرع الإمارات

أعلنت مجموعة قناة العربية بتاريخ اليوم عدة وظائف في كل التخصصات بدوام كامل .

الوظائف المعلنة:

– اخصائي تقارير مواقع تواصل اجتماعي. _ مراسل فنون وثقافة. – محرر طاقة.

– اخصائي تقارير مواقع تواصل اجتماعي. _ نائب رئيس تحرير اقتصاد. – محرر رأي .

– محرر نسخ اخبار. – اخصائي تقارير. – محرر فنون وثقافة.

_يتم التقديم عن طريق إرسال سيرتك الذاتية على البريد الإلكتروني الخاص بقناة العربية : [email protected]