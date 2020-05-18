وظائف شاغرة وفرص عمل في السويد

اليوم انشاء الله نقدم لكم اعزائي الكرام أكثر الوظائف المعلنة اليوم، وهذه الوظائف جميعها بدوام كامل، وتعتبر المملكة السويدية الإسكندنافية من الدول التي تحتاج إلى يد عاملة مهاجرة في كل المجالات، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح في إيجاد الوظيفة المناسبة له والمحترمة.

نصائح قيمة ليتم قبولك

1. لاتنسى أن تضيف كل شهاداتك التعليمية فهذا يزيد من فرصة القبول.

2. سيرة ذاتية جميلة، هي من أحد الأشياء التي تأخد بعناية ليتم قبولك في هذه الوظيفة، فأحرص على كتابة كل معلوماتك الشخصية.

3. لاتنسى اخي القارئ إرفاق بطاقة الهوية وصورك الشخصية.

الوظائف المعلنة

1. وظائف الطيران

شركة السويد الخاصة بالطيران أنها بحاجة لوظفين في عودة تخصصات :

_ مضيف طيران _طيار _ مسؤول بخدمة العملاء

يتم التقديم عبر موقع الخاص لشركة طيران الامارات.

2. وظائف قناة فرع السويد

أعلنت مجموعة قناة بتاريخ اليوم عدة وظائف في كل التخصصات بدوام كامل .

الوظائف المعلنة:

– اخصائي تقارير مواقع تواصل اجتماعي. _ نائب رئيس تحرير اقتصاد. – محرر رأي .

– محرر نسخ اخبار. – اخصائي تقارير. – محرر فنون وثقافة.

_يتم التقديم عن طريق إرسال سيرتك الذاتية على البريد الإلكتروني الخاص بقناة العربية : [email protected]