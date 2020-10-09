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وظائف هيئة البريد المصري للمؤهلات العليا والدبلومات

بواسطة رشيد بخوش
وظائف البريد المصري وظائف البريد المصري

بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم أعزاءي القراء انشاء الله اليوم ننشر لكم في مقالنا هذا وظائف جديد فقد كتبنا في مقالنا سابقا وظائف للمدرسين في الامارات  دوام كامل اليوم ننشر لكم أحدث وظائف هيئة البريد المصري لكل التخصصات وجميع الشهادات والمؤهلات المتوسطة والعليا، فقد أعلنة هيئة البريد المصري عن مناصب شغل جديدة وبحاجة الى يد عاملة ماهرة ومتخصصة في المجال المكلف اليه. 

وتعد هيئة البريد المصري من أقدم المؤسسات الحكومية في مصر منذ تأسيسها سنة 1865 وتملك عددا قياسيا من العملاء يبلغ أكثر من 17 مليون عميل، وتعد من المؤسسات المصرية الاقتصادية وتسعى لتنمية البلد بشكل مباشر وغر مباشر، 

1 شروط يجب أن يتوفر فيها المتقدم
2 مميزات الوظيفة
3 طريقة التقديم على الوظيفة:

شروط يجب أن يتوفر فيها المتقدم 

1_ على المتقدم الا يزيد سنه عن 28 عاما 

2_ على المتقدم التوفر على ديبلوم أو شهادة في احدى التخصصات المعلنة 

3_ ومن الأحسن اتقان الإنجليزية فهي شرط من شروط التقديم 

4_ لا يشرط على المتقدم التوفر خبرة في احدى التخصصات المعلنة

 

مميزات الوظيفة 

  1. تقدم هيئة البريد تأمين طبي يشمل الابناء والزوجة 
  2. كما تقدم راتب ممتاز لموظفها
  3.  يعمل كل موظفها 8 ساعات + ساعة راحة
  4. ولا تنسى أنها تعطي أيضا يومين اجازة 

طريقة التقديم على الوظيفة: 

كل ما عليك عزيزي المقدم هو ارسال سيرتك الذاتية وجميع وثائقك على احدى الايميل التالي 

[email protected]   

http://[email protected] 

 

رشيد بخوش

رشيد بخوش كاتب لدى نجوم مصرية ،وأحب ان أعرف كل جديد بخصوص علم الأحياء وأهوى القراءة والسفر، وأحب رياضة التنس.

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