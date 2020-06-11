أحدث خبر وفاة محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق متأثراً بكورونا اليوم ضجة كبيرة في عالم الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية.

رحل عنا المناضل محسن عادل ذلك الرجل الذي عرف برجل المهام الصعبة الذي كان يمتلك موهبة فذة وقوية في إدارة الأزمات، وهو صاحب نظرية السهل الممتنع التي جعلت رجال السياسة والمستثمرين يتجمعون حول.

صراع محسن عادل مع فيروس كورونا

قضي محسن عادل 11 يوماً في صراع مع فيروس كورونا وبعدها ظهرت عليه مؤشرات الانتصار على المرض، إلا أن حالته تدهورت بسرعة بسبب إصابته بمرض السكري، مما جعل الأطباء يضطرون لوضعه بالرعاية المركزة، حتى وافته المنية أمس الأربعاء 10 يونيو 2020م مساءً عن عمر لا يتجاوز 43 عاماً.

انجازات محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق

• كان لمحسن عادل نظرية مستقبلية في حل أزمات الاستثمار المصري وليس ذلك فحسب بل إن محسن عادل استطاع خلال عام واحد أن يجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية إلي مصر.

• وذلك من خلال إصداره قرارات استثمارية وتيسيرات للمستثمرين الأجانب ساعدت على جذبهم.

عدم تجديد فترة أخري لرئيس هيئة الاستثمار محسن عادل

وعلى الرغم من النجاحات المستمرة التي حققها محسن عادل في فترة توليه للمنصب (رئيس هيئة الاستثمار) إلا أن الصدمة كانت شديدة حين رفضت وزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر التجديد له، وسط غضب شديد بأوساط المستثمرين والمال والأعمال.

مسيرة حياة محسن عادل

◘ كان محسن عادل شاباً مواضعاً مجتهداً حيث حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة حلوان في عام 1999م.

◘ وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 2001م من جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في الدراسات العليا في تحليل سوق الأوراق المالية.

◘ أنهي محسن عادل حياته العلمية بعد حصوله على العديد من الشهادات العلمية ومن بعدها بدأ حياته العملية وظل يعمل في شركات الاقتصاد والأوراق المالية حيث عمل رئيس قسم البحوث والاستثمار في شركة مترو لإدارة السجلات وتداول الأوراق المالية بين عامي 1999 : 2000 م.

◘ عمل محسن عادل رئيساً لقسم التحليل لأعمال السمسرة فى الأوراق المالية لدى شركة يونيفرسال منذ عام 2000 : 2002 م.

◘ عمل مديراً لإدارة الأخبار والمعلومات لدى شركة مصر لخدمة المعلومات والتجارة في عام 2013م.

◘ عمل محسن عادل كعضو منتدب لدى شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار منذ عام 2009 م حتى عام 2017 م، وهذا ما اكسبه وجعله خبيراً في المجال الاقتصادي وأصبح عضواً مميزاً في مجلس إدارة البورصة عن قطاع الصناديق.

◘ تم اختياره في اللجنة الاستشارية لسوق المال كعضو هام وفعال، هذه اللجنة التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2013 : 2017 م، ثم تعين رئيساً للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قبل أن يقدم استقالته من منصب نائب رئيس البورصة المصرية.

فريق عمل كلمة دوت أورج ينعي بكامل الحزن والأسى وفاة محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق متأثراً بكورونا للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء.