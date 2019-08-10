وقفة عيد الأضحى.. تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم السبت الموافق 10/8/2019 و الموافق ايضاً وقفة عيد الأضحى المبارك، حيث يبحث الناس عن سعر الذهب في الأعياد نظراً لكثرة المناسبات و الأعراس و التي تستدعي شراء الذهب للشبكات و للهدايا، و من الطبيعي أن يرتفع سعر الذهب نظراً لكثرة الطلب عليه في الأعياد و في الفترة ما بين العيد الصغير و العيد الكبير حيث يشهد سعر الذهب منذ السابع من أغسطس زيادة كبيرة بلغ فيها السعر أعلى مبلغ في تاريخ الذهب ليبلغ سعر الجرام من العيار 24 حوالي 800 جنية بالمصنعيه .
سعر الذهب في العيد
ننقل لكم أعزائنا المتابعين متابعي موقع كلمة الإخباري سعر الذهب في وقفة العيد و خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال الجداول التالية والتي يتم تحديثها أولاً بأول .
هذا وقد شهد سعر الذهب هبوطاً طفيفاً عن يوم أمس الجمعة بفارق جنيه وحيد في الجرام .
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية بالمصنعية كمتوسط من سعر السوق نقدمه لكم من خلال موقعنا موقع كلمة الإخباري .
|عيار
|السعر بالريال
|السعر بالدولار
|عيار 24
|180.60 ريال
|48.14 دولار أمريكي
|عيار 22
|165.55 ريال
|44.13 دولار أمريكي
|عيار 21
|158.03 ريال
|42.12 دولار أمريكي
|عيار 18
|135.45 ريال
|36.11 دولار أمريكي
|عيار 14
|105.35 ريال
|28.08 دولار أمريكي
|عيار 12
|90.30 ريال
|24.07 دولار أمريكي
|سعر أوقية الذهب
|5,617 ريال
|1,497 دولار أمريكي
|سعر الجنية الذهب
|1,264 ريال
|337.00 دولار أمريكي
|سعر كيلو الذهب
|180,600 ريال
|48,141 دولار أمريكي
إرتفع سعر الذهب في السعودية بمقدار عشرة ريالات منذ بداية الشهر الحالي عن الشهر الماضي و وصل السعر لأعلى سعر في تاريخ الذهب حيث سجل عيار 24 مبلغ 180 ريال سعودي بعدما كان قد وصل الى 170 ريال الشهر الماضي .
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