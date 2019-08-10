وقفة عيد الأضحى.. تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية

سعر الذهب اليوم السبت الموافق 10/8/2019 و الموافق ايضاً وقفة عيد الأضحى المبارك، حيث يبحث الناس عن سعر الذهب في الأعياد نظراً لكثرة المناسبات و الأعراس و التي تستدعي شراء الذهب للشبكات و للهدايا، و من الطبيعي أن يرتفع سعر الذهب نظراً لكثرة الطلب عليه في الأعياد و في الفترة ما بين العيد الصغير و العيد الكبير حيث يشهد سعر الذهب منذ السابع من أغسطس زيادة كبيرة بلغ فيها السعر أعلى مبلغ في تاريخ الذهب ليبلغ سعر الجرام من العيار 24 حوالي 800 جنية بالمصنعيه .

سعر الذهب في العيد

ننقل لكم أعزائنا المتابعين متابعي موقع كلمة الإخباري سعر الذهب في وقفة العيد و خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال الجداول التالية والتي يتم تحديثها أولاً بأول .



هذا وقد شهد سعر الذهب هبوطاً طفيفاً عن يوم أمس الجمعة بفارق جنيه وحيد في الجرام .

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب في السعودية بالمصنعية كمتوسط من سعر السوق نقدمه لكم من خلال موقعنا موقع كلمة الإخباري .

عيار السعر بالريال السعر بالدولار عيار 24 180.60 ريال 48.14 دولار أمريكي عيار 22 165.55 ريال 44.13 دولار أمريكي عيار 21 158.03 ريال 42.12 دولار أمريكي عيار 18 135.45 ريال 36.11 دولار أمريكي عيار 14 105.35 ريال 28.08 دولار أمريكي عيار 12 90.30 ريال 24.07 دولار أمريكي سعر أوقية الذهب 5,617 ريال 1,497 دولار أمريكي سعر الجنية الذهب 1,264 ريال 337.00 دولار أمريكي سعر كيلو الذهب 180,600 ريال 48,141 دولار أمريكي

إرتفع سعر الذهب في السعودية بمقدار عشرة ريالات منذ بداية الشهر الحالي عن الشهر الماضي و وصل السعر لأعلى سعر في تاريخ الذهب حيث سجل عيار 24 مبلغ 180 ريال سعودي بعدما كان قد وصل الى 170 ريال الشهر الماضي .