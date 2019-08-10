 التخطي إلى المحتوى

وقفة عيد الأضحى.. تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
وقفة عيد الأضحى.. تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر و السعودية
سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم السبت الموافق 10/8/2019 و الموافق ايضاً وقفة عيد الأضحى المبارك، حيث يبحث الناس عن سعر الذهب في الأعياد نظراً لكثرة المناسبات و الأعراس و التي تستدعي شراء الذهب للشبكات و للهدايا، و من الطبيعي أن يرتفع سعر الذهب نظراً لكثرة الطلب عليه في الأعياد و في الفترة ما بين العيد الصغير و العيد الكبير حيث يشهد سعر الذهب منذ السابع من أغسطس زيادة كبيرة بلغ فيها السعر أعلى مبلغ في تاريخ الذهب ليبلغ سعر الجرام من العيار 24 حوالي 800 جنية بالمصنعيه .

سعر الذهب في العيد

ننقل لكم أعزائنا المتابعين متابعي موقع كلمة الإخباري سعر الذهب في وقفة العيد و خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال الجداول التالية والتي يتم تحديثها أولاً بأول .

هذا وقد شهد سعر الذهب هبوطاً طفيفاً عن يوم أمس الجمعة بفارق جنيه وحيد في الجرام .

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب في السعودية بالمصنعية كمتوسط من سعر السوق  نقدمه لكم من خلال موقعنا موقع كلمة الإخباري .

عيارالسعر بالريالالسعر بالدولار
عيار 24180.60 ريال48.14 دولار أمريكي
عيار 22165.55 ريال44.13 دولار أمريكي
عيار 21158.03 ريال42.12 دولار أمريكي
عيار 18135.45 ريال36.11 دولار أمريكي
عيار 14105.35 ريال28.08 دولار أمريكي
عيار 1290.30 ريال24.07 دولار أمريكي
سعر أوقية الذهب5,617 ريال1,497 دولار أمريكي
سعر الجنية الذهب1,264 ريال337.00 دولار أمريكي
سعر كيلو الذهب180,600 ريال48,141 دولار أمريكي

إرتفع سعر الذهب في السعودية بمقدار عشرة ريالات منذ بداية الشهر الحالي عن الشهر الماضي و وصل السعر لأعلى سعر في تاريخ الذهب حيث سجل عيار 24 مبلغ 180 ريال سعودي بعدما كان قد وصل الى 170 ريال  الشهر الماضي .

سوف يهمك:

عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.