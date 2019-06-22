يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 وطريقة الاستعلام عن النتائج بالتفصيل

يانصيب معرض دمشق أمر ينتظره العديد من المواطنين السوريين، حيث يتابعون النتائج الخاصة بالإصدار الحادي والعشرون رقم 23 في فاعليات معرض دمشق الدولي، فمن المعروف أن القرعة يتم إجراؤها بشكل علني يوم الثلاثاء كل أسبوع، وتقوم القناة السورية ببث فاعليات المعرض على الهواء مباشرةً؛ لتأكيد شفافية هذه الفعاليات، والجوائز التي تُقدم للمشتركين تكون عبارة عن مبالغ مالية قَيمة.

يانصيب معرض دمشق

يعتبر معرض دمشق من أهم وأكبر المعارض الدولية في الشرق الأوسط بأكمله، وتم تأسيسه عام 1954 في مدينة دمشق، ويقوم المعرض بفاعليات كثيرة يُتابعها ملايين الأشخاص من السوريين، ويشترك الكثير من الشعب السوري في يانصيب الإصدار الحادي والعشرون لمعرض دمشق بهدف الفوز بالجوائز المادية التي يعلن عنها المعرض.

نتائج يانصيب معرض دمشق

تقوم اللجنة المسؤولة عن فعاليات معرض دمشق الدولي بسحب البطاقات الرابحة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت سوريا يوم الثلاثاء من كل أسبوع للإعلان عن أرقامها، ويتم السحب من خلال نظام الدواليب بشكل علني في حفل كبير يضم المدير وبعض العاملين في المعرض، وتنقل قناة سوريا الفضائية حفل سحب البطاقات على الهواء مباشرةً، ويتم إعطاء الفائزين وهم أصحاب الباقات الرابحة جوائز مادية كبيرة جداً.

الاستعلام عن نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي

يُمكن لكافة المشتركين في يانصيب معرض دمشق الدولي الإستعلام عن نتائج الإصدار من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا يجب على كل مشترك الدخول على الموقع الرسمي ليانصيب معرض دمشق الرسمي بعد ذلك يتم إدخال رقم البطاقة الخاص بالمشترك، والفئة. ثم إدخال تاريخ السحب ورقم السحب. بعد ذلك يتم الضغط على زر بحث، وسوف تظهر أرقام جميع البطاقات الرابحة.

سحب بطاقات يانصيب معرض دمشق الدولي

تقوم اللجنة المسؤولة عن متابعة سحب بطاقات يانصيب معرض دمشق الدولي من خلال نظام الدواليب أو العجلات، والبطاقة الرابحة هي البطاقة التي تقف عليها العجلة، والجدير بالذكر أن موقع يانصيب دمشق يوفر خدمة الرسائل الخاصة sms على الجوال الخاص بك للإستعلام عن نتائج اليانصيب، ويتم إستخدام هذه الخدمة من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1713، ويكون نص الرسالة كالآتي (بطاقة اليانصيب، ومسافة خالية، والعدد المتسلسل للإصدار)، بعد ذلك يتم إرسال الرسالة لمعرفة النتيجة، كما أن المعرض يمتلك صفحة على Facebook يتم من خلالها التعرف على موعد الإنسحاب وإعلان أرقام البطاقات الرابحة.