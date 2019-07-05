يقول رجال الأعمال إن إزالة دعم الوقود يخدم القطاعات ذات الدخل المنخفض | 2019

قال اثنان من رجال الأعمال إنهم يؤيدون خطوة الدولة نحو إزالة الجزء الأخير من دعم الوقود، بحجة أن دعم الوقود، وفقًا للطريقة الحالية، يؤثر سلبًا على الفقراء وأكدوا أنه على الرغم من زيادة اسعار الوقود، وتظل أسعار الكهرباء تنافسية مقارنة بالدول الصناعية المجاورة.

اقترح عيسى أن يتم تقديم الإعانات النقدية لمن يستحقونها، مشيرة إلى أن السلع المباعة بأقل من قيمتها تؤدي إلى استهلاك مفرط، سواء كان استهلاك الوقود أو الطعام.

إزالة دعم الوقود يخدم القطاعات ذات الدخل المنخفض

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجتمع الأعمال يدعم اعتزام الحكومة إلغاء دعم الوقود خلال السنوات الخمس الماضية وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو التأكد من أن المواطنين المحتاجين يستفيدون من الإعانات الحكومية.

قال المنزلاوي لمصر اليوم إن هذه الخطوة لا يمكن أن تتحقق ما لم يتحمل المواطنون من الطبقة العليا سداد قيمة الطاقة.

ولتحقيق ذلك، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للأشخاص ذوي الاستهلاك المرتفع والمعتدل للكهرباء من أجل دعم القطاعات المحتاجة، حسبما قال المنزلاوي، مضيفًا أنه سيؤدي إلى تحسين عجز الموازنة وتحقيق التضامن الاجتماعي لأن الطبقات الغنية ستتحمل القيمة من الإعانات للفئات الفقيرة ولاحظ أن أسعار الكهرباء في مصر لا تزال أرخص مقارنة بالدول ذات المستويات الاقتصادية المماثلة.

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