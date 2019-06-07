يومان فقط تفصلنا عن صرف الدفعة 19 من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية على أنه يفصلنا يومان فقط من أجل صرف الدفعة التاسعة عشر من البرنامج ،هذا وقد نوهت من خلال حسابها الرسمي على توتير على أنه سوف يتم صرف الدفعة التاسع عشر في العاشر من الشهر الجاري ، وقد أكد على ضرورة الإفصاح على كافة مصادر الدخل من أجل تحقيق كافة المتطلبات من أجل الإستفادة من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية لكافة الأسر المحتاجة وذات الدخل المنخفض أو المتوسط ، وتعمل الحكومة بشكل مستمر على تقديم كل ما هو جديد من أجل تحقيق الرفاهية للمواطنين في المملكة .
تعرف على شروط الأهلية في حساب المواطن
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية ( يُستثني من ذلك أولاد الزوج أو الزوجة غير السعوديين حاملو بطاقات التنقل ).
- يجب أن يكون المواطن يقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية ( لا يجب أن يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً كاملة ).
- عدم وجود المواطن المستفيد في أي من دور الإيواء أو السجون السعودية.
- توافق في البيانات المسجلة في حساب المواطن وفي الجهات الحكومية.
- الجدير بالذكر أن شروط الاستحقاق تتوقف علي دخل الأسرة وعدد الأفراد وكذلك أعمارهم.
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