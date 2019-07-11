11 جنيها زيادة.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس في نهاية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الخميس تقفز قفزة بارتفاع سعر جرام الذهب بنحو 11 جنيها في تعاملات اليوم مقارنة بحالة وسعر الذهب أمس الأربعاء في السوق المحلية، ويعود ارتفاع سعر جرام الذهب إلى ارتفاع سعر الذهب الخام عالميا.

سعر الذهب اليوم

أما سعر الذهب فصرح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، قائلا: ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات اليوم الخميس إلى 655 جنيها.

ويذكر أنه مع بدء التعاملات اليوم بات سعر المعدن الأصفر 650 جنيها وهبط في منتصف التعاملات ليصل إلى 647 ثم يرتفع في نهاية التعاملات إلى 655 كسعر لجرام الذهب عيار 21 ، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فهبط إلى 553 جنيها ثم ارتفع اليوم إلى 561 جنيها، وبالنسبة لسعر الجرام عيار 24 فبدأ التعاملات بسعر 744 ويهبط بنحو 5 جنيهات منتصف التعاملات ليصل السعر إلى 749 جنيها في نهاية التعاملات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5240 جنيها بعد ارتفاع الذهب.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس عالميا في نهاية التعاملات

وصلت أسعار الذهب اليوم الخميس عالميا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مضى ، في نفس الوقت الذي تراجع فيه سعر العملة الأمريكية الدولار، بناء على تصريحات جيرون باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي»، وهي تميل إلى التيسير النقدي، ما أدى إلى خفض أسعار الفائدة هذا الشهر حسب ما نشرته وكالة رويترز.

ارتفاع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة

أما عن سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة فقفز بنسبة 0.8% ليصل سعره إلى 1424 دولارا.