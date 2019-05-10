5 رمضان | سعر الذهب اليوم الجمعة 10-5-2019 في محلات الصاغة بمصر

مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الجمعة استقر سعر الذهب اليوم في مصر بعد أن سجلت أوقية الذهب استقرار في قيمتها عالمياً، الجدير بالذكر أن أسعار الذهب سجلت مساء أمس انخفاض جديد بنحو جنيهان للجرام الواحد، حيث استقر عيار 21 وهو الأكثر طلباً بدون مصنعية بنحو 613 جنية مقابل الجرام الواحد، واستقرت أوقية الذهب عند 1285 دولار وفق آخر تقارير حتى الآن.

سعر الذهب اليوم الجمعة

تعرضت أوقية الذهب خلال الأيام القليلة الماضية لعدة تغييرات من بين ارتفاع وانخفاض في قيمتها عالمياً، ويرجع ذلك لقرار رئيس الولايات المتحدة ترامب بشأن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية من 10% إلي 25% بنحو 200 مليار دولار، وإليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة بدون إضافة المصنعية.

العيار السعر بالجنية مقابل الجرام عيار 24 701 عيار 21 613 عيار 18 525 الجنية الذهب 4904 أوقية الذهب 1285 دولاراً

فيما استقر الجنية الذهب والذي يزن نحو 8 جرام عند 4904 جنية، في حين سجل عيار 18 وهو الأكثر طلباً في محلات الصاغة بعد عيار 21 عند 525 جنية أمام الجرام الواحد.

سعرالذهب اليوم في مصر بالمصنعية

تختلف قيمة مصنعية الذهب من مكان لمكان ومن محل صائغ لآخر، لذلك نرصد لكم متوسط أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، وكذلك أسعار الذهب في مصر بدون المصنعية، حيث بلغ عيار 21 بالمصنعية بنحو 619 جنية مقابل الجرام الواحد، فيما سجل عيار 18 بالمصنعية بنحو 513.18 جنية.

العيار السعر بقيمة المصنعية عيار 24 708.22 عيار 22 649.21 عيار 21 619.71 عيار 18 531.18 عيار 14 413.13

علماً بأن أسعار الذهب في الجدول السابق هي أحدث أسعار وفق تقارير محلات الصاغة وكذلك سعر الأوقية عالمياً، ويتم تحديث كافة أسعار أعيرة الذهب فور تحركها على الفور.