أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 6-7-2018 في مختلف الشركات المصرية

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 6-7-2018 في مختلف الشركات المصرية
سعر الحديد اليوم
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يمثل سعر الحديد اليوم نسبة كبيرة من عمليات البحث اليومية من قبل الكثير من المواطنين خاصةً المقبلين على البناء وأصحاب شركات المقاولات وكذلك المهتمين بالأخبار الاقتصادية في مصر بشكل عام، لذلك نتابع معكم اليوم عبر موقع كلمة أحدث أسعار الحديد والاسمنت في مصر.

الجدير بالذكر أن تعويم الجنية المصري تسبب في رفع  سعر طن الحديد في مختلف الشركات إلى الضعف تقريباً، الأمر الذي أدي إلى قلة القدرة الشرائية عن الكثير من المواطنين وزيادة أسعار العقارات، ولكن شهدت أسعار الحديد اليوم استقراراً دون وجود أي تغييرات وتحديداً منذ بداية الشهر الحالي.

سعر الحديد اليوم في مصر

سجل  سعر طن الحديد لمنتج عز من بين 12900 جنية وحتى 13000 جنية ويرجع اختلاف الأسعار طبقاً للمكان، وجاء حديد المصريين ليسجل 12650 جنية.

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المنتج أقل سعر بالجنية المصري أعلى سعر بالجنية المصري
عز 12900 13000
المصريين 12900 13000
بشاي 12800 12850
العتال 12750 12800
عطية 12750 12800
المراكبي 12700 12750
الكومي 12350 12350
العشري 12630 12730
الجارحي 10100 10150

وأخيراً سجل سعر طن الحديد لكل من الجيوشي ومصر ستيل عند 12650 كأقل سعر و 12750 كأعلى سعر.

سعر الاسمنت اليوم في مصر

معرفة أسعار الاسمنت أيضاً لا تقل أهمية عن أسعار الحديد اليوم خاصةً أن الاسمنت يدخل في عدد كبير من المجالات ولكن أحد أبرز الاستخدامات في مجال البناء، حيث سجل  سعر طن الاسمنت لمنتج المسلح 900 جنية، فيما جاء النهضة مسجل للطن الواحد 850 جنية.

المنتج أقل سعر بالجنية المصري أعلى سعر بالجنية المصري
المسلح 900 900
النصر 850 855
المهندس 890 900
التعمير 855 860
النهضة 850 850
الصخرة 850 850
المصري 880 885
سيناء 870 870
السويس 880 880

فيما سجل سعر طن الاسمنت لكل من البرج والساحل عند 780 جنية مقابل الطن الواحد.

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