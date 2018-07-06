أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 6-7-2018 في مختلف الشركات المصرية

يمثل سعر الحديد اليوم نسبة كبيرة من عمليات البحث اليومية من قبل الكثير من المواطنين خاصةً المقبلين على البناء وأصحاب شركات المقاولات وكذلك المهتمين بالأخبار الاقتصادية في مصر بشكل عام، لذلك نتابع معكم اليوم عبر موقع كلمة أحدث أسعار الحديد والاسمنت في مصر.
الجدير بالذكر أن تعويم الجنية المصري تسبب في رفع سعر طن الحديد في مختلف الشركات إلى الضعف تقريباً، الأمر الذي أدي إلى قلة القدرة الشرائية عن الكثير من المواطنين وزيادة أسعار العقارات، ولكن شهدت أسعار الحديد اليوم استقراراً دون وجود أي تغييرات وتحديداً منذ بداية الشهر الحالي.
سعر الحديد اليوم في مصر
سجل سعر طن الحديد لمنتج عز من بين 12900 جنية وحتى 13000 جنية ويرجع اختلاف الأسعار طبقاً للمكان، وجاء حديد المصريين ليسجل 12650 جنية.
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|المنتج
|أقل سعر بالجنية المصري
|أعلى سعر بالجنية المصري
|عز
|12900
|13000
|المصريين
|12900
|13000
|بشاي
|12800
|12850
|العتال
|12750
|12800
|عطية
|12750
|12800
|المراكبي
|12700
|12750
|الكومي
|12350
|12350
|العشري
|12630
|12730
|الجارحي
|10100
|10150
وأخيراً سجل سعر طن الحديد لكل من الجيوشي ومصر ستيل عند 12650 كأقل سعر و 12750 كأعلى سعر.
سعر الاسمنت اليوم في مصر
معرفة أسعار الاسمنت أيضاً لا تقل أهمية عن أسعار الحديد اليوم خاصةً أن الاسمنت يدخل في عدد كبير من المجالات ولكن أحد أبرز الاستخدامات في مجال البناء، حيث سجل سعر طن الاسمنت لمنتج المسلح 900 جنية، فيما جاء النهضة مسجل للطن الواحد 850 جنية.
|المنتج
|أقل سعر بالجنية المصري
|أعلى سعر بالجنية المصري
|المسلح
|900
|900
|النصر
|850
|855
|المهندس
|890
|900
|التعمير
|855
|860
|النهضة
|850
|850
|الصخرة
|850
|850
|المصري
|880
|885
|سيناء
|870
|870
|السويس
|880
|880
فيما سجل سعر طن الاسمنت لكل من البرج والساحل عند 780 جنية مقابل الطن الواحد.