سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 25-7-2018 في مصر

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أسعار الحديد اليوم نقدمها لكم عبر موقع كلمة خاصةً وأن أسعار الحديد في مصر شهدت ومازالت تشهد المزيد من التغييرات الأمر الذي يجعل المواطنين دائماً يسعوا لمعرفة أحدث أسعار الحديد، حيث أصبحت أسعار الحديد تخضع لعدة عوامل هامة متمثلة في سعر الدولار اليوم والمكونات التي تدخل في صناعة معدن الحديد مثل الفحم والحديد الخام وغيرها من المكونات التي يتم استيراده من الخارج.

أيضاً ارتفاع أسعار المواد البترولية تسبب في زيادة سعر الحديد نتيجة لارتفاع تكلفة النقل، حيث سجل حديد عز وفق آخر تحديثات 12900 جنية مقابل الطن الواحد، فيما سجل طن الحديد لمصر ستيل 12650 جنية بسعر تسليم المصنع.

سعر الحديد اليوم

المنتج أقل سعر بالجنية المصري أعلى سعر بالجنية المصري عز 12900 13000 الدخيلة 12900 13000 المصريين 12650 12750 بشاي 12800 12850 العتال 12750 12800 عطية 12750 12800 المراكبي 12700 12750 الكومي 12350 12350 العشري 12630 12730

فيما تساوي سعر طن الحديد في الجيوشي ومصر ستيل عند 12650 جنية مقابل الطن الواحد.

سعر الاسمنت اليوم

سعر الاسمنت اليوم يشغل أيضاً بال العديد من المواطنين نظراً للاستخدامات الكثيرة التي يدخل فيها الاسمنت في مختلف الصناعات، حيث تعرض سعر طن الاسمنت لعدد من التغييرات بعد تعويم الجنية المصري، حيث سجل طن المسلح 855 جنية، فيما سجل النصر 815 جنية.

المنتج أقل سعر أعلى سعر المسلح 875 875 النصر 830 835 المهندس 855 860 أسيك 835 835 حورس 815 820 النهضة 815 820 العسكري 845 845 السويس 850 855 السويدي 875 875

فيما استقر سعر طن الاسمنت الابيض لمنتج سوبر سيناء 2300 جنية، وسجل الأبيض العادة 2280 جنية، وأخيراً سجل الواحة الأبيض 2250 جنية.