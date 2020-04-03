7 خطوات تساعد مرضى الوسواس القهري في التغلب على أزمة فيروس كورونا وأخباره

يعاني العالم أجمع هذه الأيام من مخاوف انتشار فيروس كورونا وسرعته والفئة الأكثر تأزمًا الآن هم مرضى الوسواس القهري لما قد تسببه أخبار انتشار الفرض من نتائج قد لا تختلف كثيرًا عن تأثير الاصابة بالفيروس نفسه.

القدرة النفسية تختلف من شخص لآخر في تحمل الأنباء السيئة

ليس الجميع سواء في التعامل مع الأزمات المختلفة خاصة تلك التى تثير حالة من الخوف على النفس والأمر أيضا يرتبط بالمكان الذي يقطن به كل شخص إلا أن مرضى الوسواس القهري يستغرق الخوف معهم وقتًا أطول عمن سواهم كما أن علاجهم من هذا الاحساس يستغرق وقت طويل أيضًا.

نصائح تساعد مرضى الوسواس القهري في تجاوز الأزمة نشرها موقع ” health line”

موقع ” health line” نشر عدد من النصائح الهامة لمرضى الوسواس القهري تمكنهم من تجاوز أزمة كورونا التي قد تسبب لهم خلل يطول علاجه بعد انتهاء الأزمة أو يؤثر سلبًا على قدرتهم الخاصة بالتعامل معها جائت على النحو التالي: